Outriders | trailer e rilascio per il nuovo titolo di Square Enix

(Di martedì 11 giugno 2019) Dopo l’annuncio di Final Fantasy VII Remake, la casa videoludicaha presentato all’E3 il. Outirders sarà uno shooter cooperativo drop-in/drop-out da 1 a 3 giocatori, disponibile per XBOX One, PlayStation 4 e PC dall’estate 2020. Durante l’evento, come è solito, è stato reso pubblico anche ildi annuncio. Sebastian Wojciechowski, Studio Head di People Can Fly – azienda che ha collaborato conalla realizzazione del progetto – commenta così ilvideogioco:è il gioco che volevamo fare da anni. Siamo molto felici di poter lavorare cona questo progetto. Per noi è un’impresa titanica e il team è cresciuto considerevolmente per la sua realizzazione. Ora abbiamo più di 200 sviluppatori in quattro studi internazionali impegnati a creare il nostro shooter più ambizioso di sempre. Siamo entusiasti di poter finalmente ...

