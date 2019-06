Martina Nasoni vince il Grande Fratello 2019 | Ecco chi è la ragazza con il cuore di latta

Grande Fratello 2019 - la finale : Vince Martina Nasoni - Enrico Contarin secondo Gianmarco - Gennaro - Daniele - Francesca e Erica eliminati : E' stata la rivincita delle persone normali, il cuore vero del Grande Fratello 2019 . In una sedicesima edizione "De Andrè centrica" a Vincere è...

Grande Fratello 2019 - La Finale : Vince Martina Nasoni! : Grande Fratello 2019, La Finale: Scontro al vetriolo tra Francesca De Andrè e Taylor Mega. Enrica e Francesca vengono eliminate. Litigio furioso tra la De Andrè e Mila Suarez. Al televoto, Martina batte Daniele. Martina Nasoni si proclama vincitrice del Grande Fratello 16. Enrico Contarin secondo classificato. Grande Fratello 2019, La Finale: Taylor Mega entra nella casa per chiarire con Francesca De Andrè. Neanche l’intervento di Gennaro ...

Grande Fratello 16 - la vincitrice è Martina Nasoni : La sedicesima edizione del Grande Fratello ha la sua trionfatrice ed è 'la ragazza dal cuore di latta' cantata da Irama a Sanremo, Martina Nasoni. Con il 60% del televoto è la sesta vincitrice donna della storia del reality show di Canale 5 (il secondo classificato è il 26enne Enrico Contarin) e ad aggiudicarsi il montepremi di 100.000 euro.Per la prima volta la proclamazione è avvenuta in un modo diverso rispetto al solito. Barbara d'Urso ...

Grande Fratello - Martina Nasoni ripensa a Daniele : l’amaro sfogo : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro del GF 16 sempre più lontani: parla lei Oggi è andato in onda su Canale 5 l’ultimo daytime del Grande Fratello. E in questa occasione ad aver fatto discutere sono stati Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, i quali hanno dato vita all’ennesima litigata. Quale è stato il motivo che ha scatenato questo botta e risposta? Lei l’ha accusato di essere poco sincero. Un’accusa che ha fatto infuriare ...