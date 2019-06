Il tabaccaio di Ivrea ha ucciso il ladro sparando dall' alto

huffingtonpost

(Di martedì 11 giugno 2019) Un colpo, probabilmente sparato dal balcone di casa, ha raggiunto Ion Stavila alle spalle. E’ morto così il moldavo di 24 anni freddato nella notte tra giovedì e venerdì a Pavone Canavese, nel corso di un furto a una tabaccheria. Quanto emerge’autopsia, eseguita questa mattina a Strambino dal medico legale Roberto Testi, non combacia con la ricostruzione del, Franco Iachi Bonvin, che non sarebbe sceso in cortile durante il furto e non avrebbe sparato dopo una colluttazione con i ladri. Secondo i primi esiti dell’autopsia, la ferita sul petto del moldavo non è il foro di ingresso, ma quello d’uscita del proiettile. Ilsarebbe stato quindi colpito mentre si trovava sul marciapiede, dove è stato trovato già mortoa polizia.Il, che nel primo interrogatorio in procura si ...

