Il Barcellona non convince De Ligt | l’olandese regala speranze a Juve e PSG | “non è un

Calciomercato Sassuolo - torna Boateng : il ghanese non verrà riscattato dal Barcellona : Calciomercato Sassuolo – Kevin Prince Boateng non sarà riscattato dal Barcellona e farà così ritorno al Sassuolo. Il centrocampista ghanese non ha convinto i blaugrana. Trasferitosi a gennaio in prestito, Boateng ha giocato solo 123 minuti con la maglia del Barcellona. Ora per Boateng si aprono diverse ipotesi: il ghanese potrebbe rimanere al Sassuolo con un progetto serio ed entusiasmante che possa rilanciarlo, con De Zerbi che ...

Barcellona - lo spogliatoio non vuole Griezmann : l’allenatore Valverde però dà l’ok al trasferimento : Ernesto Valverde dà il via libera al trasferimento di Antoine Griezmann al Barcellona: lo spogliatoio blaugrana però non vede di buon occhio l’arrivo del calciatore dell’Atletico Madrid Nelle scorse settimane era circolato un particolare rumor di mercato secondo il quale il Barcellona sarebbe stato pronto a pagare la clausola rescissoria da 120 milioni di euro presente nel contratto di Antoine Griezmann. Un’operazione da ...

Panchina Barcellona - Roberto Martinez frena : “non posso dire sì ai blaugrana se prima non parlo con la Federazione” : Il candidato numero uno alla sostituzione di Valverde sulla Panchina del Barcellona ha fatto chiarezza su ciò che sta accadendo Roberto Martinez è il candidato numero uno alla sostituzione di Ernesto Valverde sulla Panchina del Barcellona, il club blaugrana infatti potrebbe cambiare guida tecnica e sta sondando il ct del Belgio per capire le sue volontà. Intervenuto ai microfoni di Het Laatste Nieuws, l’attuale allenatore della ...

Altra debacle Barcellona - l’Equipe esagerata : “Messi non è più intoccabile” : Giù pesante, e sta accadendo sempre dopo ogni sconfitta importante del Barcellona. Fu la stampa spagnola ad andare giù duramente in seguito alla debacle in semifinale di Champions a Liverpool, è quella internazionale a farlo il giorno dopo la disfatta in finale di Copa del Rey vinta dal Valencia. Valverde rischia, ma non è il solo… esagerata L’Equipe‘ secondo cui, addirittura, “Messi non è più intoccabile. Le ...

Boateng verso il ritorno al Sassuolo : l’esperienza al Barcellona non è stata certo esaltante : Kevin Prince Boateng tornerà al Sassuolo dal Barcellona al termine di una seconda parte di stagione non proprio esaltante per il calciatore Kevin Prince Boateng sulla via del ritorno. La stampa spagnola lo ha definito il peggior acquisto della storia del Barcellona ed i numeri, dopo il suo passaggio in blaugrana dal Sassuolo, non sono certo dalla sua parte. Solo 4 gare giocate dal calciatore ghanese, con un apporto non proprio decisivo per ...

Formula 1 - Ferrari in difficoltà nonostante gli aggiornamenti di Barcellona : Brawn però difende Binotto : nonostante il duro colpo incassato a Barcellona dalla Ferrari, il direttore sportivo della F1 ha difeso l’operato del team principal del Cavallino La Ferrari ha cominciato come peggio non avrebbe potuto il Mondiale, battuta a ripetizione dalla Mercedes capace di piazzare cinque doppiette in cinque gare. LaPresse Una situazione difficile da accettare, soprattutto dopo gli aggiornamenti portati a Barcellona, che non hanno sortito gli ...

Valverde in conferenza : ”Griezmann? Se verrà al Barcellona io non lo so” : Calciomercato Barcellona, le parole del tecnico blaugrana sull’acquisto dell’attaccante francese.Durante la conferenza stampa alla vigilia di Eibar-Barcellona, Ernesto Valverde si è soffermato sulle voci del probabile arrivo in blaugrana di Antoine Griezmann: “Abbiamo sempre detto lo stesso di lui. E’ in un’altra squadra, è un gran giocatore, non è la prima volta che ne parliamo. E questo è. Se alla fine verrà ...

Xavi e la panchina del Barcellona : “non sono ancora pronto” : Barcellona, Xavi non vuole accelerare troppo i tempi per approdare sulla panchina blaugrana: il futuro è però assicurato Il Barcellona potrebbe cambiare guida tecnica dopo l’era Valverde, condizionata da qualche scivolone di troppo in Champions League., per i canoni blaugrana s’intende. Xavi è stato tirato in ballo come possibile successore, ma lo spagnolo non si sente ancora pronto per una panchina di questo calibro: ...

Ajax - De Ligt ‘gela’ il Barcellona : “Non ho firmato con nessuno” : Per i media spagnoli, in questi giorni il Barcellona avrebbe dovuto ufficializzare l’acquisto di Matthijs De Ligt dall’Ajax. Ma, non solo ciò non è avvenuto, il difensore ha anche “gelato” i blaugrana: “Non posso dire nulla, vedremo a fine stagione. Io non ho ancora firmato con nessuno”, ha detto il giovane calciatore. Il promettente gioiellino olandese prende tempo, le altre squadre continuano così a ...

Formula 1 – Test Barcellona - Leclerc non si arrende : “coperta la distanza di due Gp - stiamo spingendo al massimo” : Il pilota monegasco ha analizzato la prima giornata di Test a Barcellona, chiusa al secondo posto dietro Valtteri Bottas Si è chiusa con il secondo posto la prima giornata di Test a Barcellona per Leclerc, il pilota monegasco ha fatto segnare il tempo di 1:16.933, fermandosi a quasi un secondo e mezzo dal miglior crono di Valtteri Bottas. photo4/Lapresse Lavoro di quantità per la Ferrari del driver del Principato, riuscito a coprire ben ...

Formula 1 – Verstappen non si monta la testa dopo il podio di Barcellona : “bello essere davanti alle Ferrari - ma…” : Max Verstappen contento ma non troppo: le parole dell’olandese della Red Bull al termine del Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. photo4/Lapresse La Red Bull dunque sorride per un ottimo risultato ...

Formula 1 – Binotto non cerca scuse a Barcellona : “non abbiamo una risposta! Critiche? Giuste - risponderemo con i fatti” : La profonda analisi di Mattia Binotto dopo la quinta doppietta consecutiva della Mercedes a Barcellona: le parole del team principal Ferrari al termine del Gp di Spagna Ancora una volta una gara disastrosa per la Ferrari: Vettel e Leclerc non sono riusciti a far meglio rispettivamente del quarto e terzo posto al Gp di Spagna, costretti a vedere la Mercedes festeggiare per la quinta doppietta consecutiva in questo inizio di stagione da ...

Formula 1 – Crisi Ferrari a Barcellona - Vettel costretto ad ammetterlo : “non guardiamo più alla vittoria finale” : Ancora una doppietta Mercedes, Ferrari addirittura fuori dal podio: è Crisi nera nella scuderia di Maranello. Vettel ammette di non pensare più alla vittoria finale Cinque gare, cinque doppiette Mercedes. Hamilton e Bottas o Bottas e Hamilton che sia, il discorso non cambia: anche a Barcellona è stato dominio Mercedes. La Ferrari non è riuscita a tenere il passo delle ‘Frecce d’Argento’, concludendo la gara catalanata ...

Real Madrid - Zidane realista : “l’eliminazione del Barcellona non migliora la nostra situazione” : Real Madrid, Zidane sa bene che la sua squadra avrà bisogno di tornare ad alti livelli dopo una stagione sotto tono “La sconfitta del Barcellona nella semifinale di Champions League? Non migliora certo la nostra stagione. Il Real Madrid ha fatto quello che ha fatto e questo certo non lo cambierà“. E’ il commento del tecnico dei ‘blancos’, Zinedine Zidane, al ko per 4-0 dei blaugrana contro il Liverpool alla ...