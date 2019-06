FIFA 20 | caratteristiche | uscita e prezzo

gqitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) Per il 28esimo anno di fila, EA Sports rinnova uno dei propri cavalli di battaglia annunciando il nuovo20. L'ultimo capitolo del simulatore di calcio uscirà il 27 settembre per PS4, Xbox One e PC e sarà pieno di novità per contrastare il ritorno di Pro Evolution Soccer nella sfida a distanza tra i due videogiochi più famosi nel mondo del calcio. Per questo Electronic Arts prova a ritornare al passato: addio alla modalità Viaggio e bentornato calcetto, grazie alla modalità Volta Football.20 Un'esperienza mai vista «Quest'anno portiamo un'esperienza completamente nuova all'interno di un gioco in cui i più grandi campioni del calcio mondiale cominciano la loro carriera proprio nei campetti di strada. Questa modalità darà ai videogiocatori la possibilità di vivere in20 un'esperienza mai vista prima», spiega Aaron McHardy, Executive Producer di EA Sports. «Abbiamo ...

angiuoniluigi : RT @TweetNewsIta: Grazie all'evento di anteprima previsto per l'E3 2019 di Los Angeles, la gaming house EA ha anticipato l'arrivo e le cara… - TweetNewsIta : Grazie all'evento di anteprima previsto per l'E3 2019 di Los Angeles, la gaming house EA ha anticipato l'arrivo e l… - fainfoscienza : E3 2019: dopo l’estate torna Fifa 20, il videogame calcistico ora anche con le sfide di strada Grazie all'evento di… -