Emilia Romagna | Pd oltre Ferrara | resiste a Lega con giovani e civismo “Regionali?

Regionali Emilia-Romagna - governatore Bonaccini (Pd) : “Lega non stappi lo champagne - la sfido” : Il governatore dem alla guida dell'Emilia Romagna, Sefano Bonaccini, sfida la Lega: "Le sconfitte di Ferrara e Forlì bruciano, ma la Lega non stappi bottiglie di champagne e non canti vittoria: siano più umili, noi ce la batteremo". Il presidente dem si è detto pronto a ricandidarsi per le elezioni Regionali, previste a novembre.Continua a leggere

Elezioni amministrative - Emilia Romagna rosso sbiadito : L’Emilia Romagna non sarà leghista, ma la regina per eccellenza delle (ex) regioni rosse non sembra sfuggire a quel processo di “sfarinamento” del voto storicamente di sinistra che ha già reso, ad esempio, l’Umbria terra di contesa per tutte le forze politiche. Il voto in quest’area geografica ha monopolizzato l’attenzione post-ballottaggi, dopo le vittorie storiche del centrodestra a ...

A Bologna le regioni leader di Cina - USA - Africa - Francia e Germania per un’alleanza con l’Emilia-Romagna : nasce la rete internazionale per la crescita sostenibile : Pensare il futuro partendo dal presente, con risposte che già ora guardino ai bisogni delle persone e delle comunità, attraverso una modello di crescita che sia realmente sostenibile. In un contesto globale che cambia a grande velocità, alcune regioni hanno innescato processi di innovazione sociale, economica e ambientale, assumendo un ruolo di guida nei rispettivi contesti. La collaborazione fra questi territori diventa così garanzia di ...

Roccaforti rosse? Non esistono piùPd ko in Emilia Romagna e Umbria : Diversi ko per il Pd in Emilia Romagna e Umbria, tradizionalmente "rosse". Le ex Roccaforti non ci sono più. Resiste solo la Toscana Segui su affaritaliani.it

Nei ballottaggi in bilico il Pd si difende. Salvini - due vittorie in Emilia Romagna : Al leghista Alan Fabbri, già candidato governatore del 2014, il miracolo è riuscito: a spoglio ultimato, il Carroccio ha espugnato Ferrara. Invece, malgrado il rosario sempre in tasca, il miracolo non è riuscito al fotografo di matrimoni Roberto Salati nell’altro fortino rosso di Reggio Emilia, dove vince Luca Vecchi del centrosinistra. Tutti campa...

Grano contaminato da escrementi e ratticidi : sequestro Nas in Emilia Romagna : Trecento quintali di Grano e soia contaminati da ratticidi ed escrementi di topi e piccioni: li hanno sequestrati i carabinieri del Nas di Bologna durante un’ispezione in un’azienda di produzione zootecnica in provincia di Ferrara. I militari hanno proceduto a un sequestro cautelativo sanitario per un valore complessivo della merce di 50mila euro. Al responsabile dello stabilimento e’ stata contestata la violazione dei ...

Maltempo Emilia Romagna : “Già chiesto lo stato di calamità” : Alla luce del Maltempo che si e’ abbattuto a maggio sull’Emilia-Romagna, la richiesta dello stato di calamita’ e’ una cosa che la Regione ha “gia’ fatto e pubblicamente comunicato”. Cosi’, in una nota, l’assessore regionale alla Protezione civile, Paola Gazzolo, prende posizione sulla sollecitazione a chiedere lo stato di calamita’ rivolta alla stessa Regione da Simona Vietina, deputata ...

Maltempo Emilia Romagna : “La pioggia ha danneggiato il turismo di Maggio” : Il Maltempo che si e’ abbattuto nelle scorse settimane sull’Emilia-Romagna ha “di fatto annullato l’offerta” al mare, nel “mese di maggio” determinando una ferita “difficile” da rimarginare malgrado il primo weekend di giugno, con il bel tempo, abbia iniziato a invertire la rotta. A leggere cosi’ l’avvio del periodo estivo per il turismo regionale e’ il presidente di ...

‘Ndrangheta - ergastolo per il boss di Cutro Nicolino Grande Aracri : la sua influenza arrivata fino all’Emilia-Romagna : Carcere a vita. La Cassazione mette il sigillo al processo “Kyterion”, inchiesta parallela dell’operazione “Aemilia” che ha svelato gli interessi della cosche crotonesi in Emilia-Romagna. È stata confermata, infatti, la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro. Da ieri sera, quindi, nella scheda personale del detenuto Nicolino Grande Aracri c’è scritto “fine pena mai”. Gli ermellini hanno condannato all’ergastolo il boss di Cutro accusato ...

Maltempo Emilia-Romagna : prima stima - oltre 111 milioni di danni : L’Emilia-Romagna non perde tempo. Dopo l’ultima ondata di Maltempo appena conclusa che ha creato ingenti danni e disagi a cittadini e imprese e ha messo in ginocchio ancora una volta l’agricoltura, la Regione ha deciso di intervenire subito stanziando 1,5 milioni di euro in attesa del riconoscimento, da parte del Governo, dello stato di emergenza nazionale. Le risorse, con un prelievo eccezionale dal fondo di riserva, serviranno per realizzare i ...

Maltempo : plafond per Veneto - Friuli Venezia Giulia e Emilia Romagna : Intesa Sanpaolo ha stanziato un plafond di 50 milioni di euro per finanziamenti a condizioni agevolate destinati alle imprese, ai piccoli artigiani e commercianti e alle famiglie che hanno subito danni per il Maltempo che ha colpito il Veneto e il Friuli V.G. in questi giorni. Le imprese del settore Agro-Alimentare avranno inoltre la possibilita’ di richiedere la sospensione delle rate dei finanziamenti fino ad un massimo di 24 mesi. ...

Maltempo - Confagricoltura Emilia-Romagna : timori per le coltivazioni : Con la situazione meteo che sta tornando alla normalità, in Emilia–Romagna inizia la conta dei danni all’agricoltura: Confagricoltura regionale che parla di un'”allerta massima nelle aree dell’Appennino più sensibili al dissesto idrogeologico” in particolare per le attività “legate all’agricoltura di montagna e di alta collina“. “E’ stata colpita la filiera del latte, con la perdita ...

Maltempo Emilia-Romagna : situazione verso la normalità - ingenti danni all’agricoltura : Forti piogge, frane, esondazioni dei fiumi e piene dei corsi d’acqua hanno messo a dura prova il sistema di emergenza dell’Emilia–Romagna. Dopo l’allerta rossa, il livello di guardia è sceso ad arancione per la persistenza di livelli importanti di portata d’acqua in molti torrenti. Il Secchia, nel Modenese, sta lentamente defluendo nel Po. Nonostante la situazione meteo stia tornando lentamente alla normalità, ...

Maltempo Emilia Romagna : riparte la conta dei danni : La Regione Emilia-Romagna riparte con la conta dei danni causati dal Maltempo, a fianco delle popolazioni colpite nuovamente dagli eventi meteo eccezionali degli ultimi giorni. La nuova ondata di Maltempo che da martedì si è abbattuta sulla pianura Emiliana tra Parma e Bologna – 3 le allerte rosse emanate per criticità idraulica dall’Agenzia regionale per la Protezione civile – e il pericolo di frane e smottamenti in collina, ...