Come proteggere l’orto da gatti e cani

Come proteggere cani e gatti dal caldo estivo : “Oramai da diversi giorni il caldo ha superato i 30 gradi e nelle prossime settimane, con l’approssimarsi del mese di luglio si parla di temperature torride con rischi per la salute sia di uomini che di animali“: l’associazione animalista AIDAA ha elaborato un piccolo vademecum “su Come comportarsi con gli animali domestici (cane, gatti ma non solo) al fine di evitare loro problemi dovuti alle alte ...

Contraccezione : quando e Come farla in modo davvero efficace per proteggere e proteggersi : Il terzo capitolo di “#SICDocet on tour” parte da Bologna. Lunedì 29 aprile, alle ore 14, la Facoltà di Medicina dell’Università di Bologna ospita il primo appuntamento del 2019 dell’iniziativa SIC negli atenei italiani che vedrà protagonisti studenti e relatori in un incontro dibattito dal titolo “Contraccezione: SE LA CONOSCI NON LA EVITI”. Torna così l’iniziativa nata per informare i giovani su cos’è la Contraccezione oggi, su quando e come ...