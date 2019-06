Big Sur Liscia Ruja | una Costa Smeralda in versione meravigliosamente hippy

gqitalia

(Di martedì 11 giugno 2019) L'immortale filosofia del «Peace & Love» è pronta a sbarcare in, in vista di una bella stagione 2019 dallo spirito molto, molto. La Sardegna, insieme con i turisti che la raggiungeranno a poco a poco nella prossime settimane, è pronta ad arrendersi ufficialmente al «flower power», grazie alla recente inaugurazione del suo nuovo beach bar, il Big Sur: uno speciale concept che porta la firma di Luca Guelfi, l'imprenditore milanese già padre in terra sarda di Canteene di Fruits de Mer, che punta a regalare alle migliori spiagge del mondo una piccola oasi di felicità in completo stile Anni ‘70. Ecco allora che le incantevoli distese di sabbia didiventano il luogo perfetto per sperimentare questo accogliente bar ispirato alle atmosfere del Big Sur, la nota regione californiana patria del movimento. Qui, tra tavole e ...

lucagiudici : Eccola qui la creatura! In buona compagnia, tra Paolo Morando, NN Editore e Big Sur. Non potevo avere migliori comp… - ximwonderstruck : Oggi torna Big Little Lies e domani rivedrò Monterey, Big Sur e tutti quei posti assurdi e piangerò come una scema… - LauraVisentin20 : 'Dovremmo avere tutti una vita vista mare'. Big Sur California 08.06.19 -