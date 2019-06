LIVE Argentina-Giappone calcio femminile | Mondiali 2019 in DIRETTA | aggiornamenti in

oasport

(Di lunedì 10 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARisultati e classifiche dei gironi Buonasera e benvenuti alladi, match dei gironi del Mondialedi. Le nipponiche , vice campionessenel 2015 , affronteranno le argentine reduci dal terzo posto, a sorpresa, in Coppa America. Le due formazioni fanno parte del Gruppo D, nel quale sono presenti anche Inghilterra e Scozia, che si sono scontrate ieri (il match è finito 2-1 per le inglesi). Ilha tutti i favori del pronostico dalla propria parte, deve però stare attento a non sottovalutare l’; la squadra del “Sol Levante” è la seconda più giovane, come media età, di tutto il Mondiale, infatti, della squadra che vinse la Coppa del Mondo nel 2011 sono rimaste solo cinque componenti. La squadra del Sud America avrà sicuramente tanta voglia di ...

radiocapitalar : Radio Capital Argentina - live via - radiocapitalar : Radio Capital Argentina - live via - Rugbymeet : La diretta di Inghilterra U20-Italia U20 [Live Streaming] #WorldRugbyU20s #Under20 #Argentina #Live #Streaming… -