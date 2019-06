Busta con proiettile a procuratore di Agrigento

Migranti : Busta con proiettile a Procuratore Agrigento - minacce ai figli : Palermo, 10 giu. (AdnKronos) - Nuova intimidazione al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio. Questa volta le minacce sono indirizzate anche ai suoi figli. Un proiettile calibro 6,35 è stato inviato al magistrato che coordina le inchieste sugli sbarchi a Lampedusa, nascosto tra due bustine di z

Intimidazione a Maurizio Martina : Busta con proiettile indirizzata all’ex segretario del Pd : Una busta con proiettile indirizzata a Maurizio Martina, ex segretario e deputato del Pd, è stata intercettata a Genova. Nella missiva non c'era alcun messaggio ma solamente la cartuccia e l'intestazione all'ex ministro dem. Il plico è stato intercettato dai carabinieri nel centro di smistamento postale dell'aeroporto.

Chef Rubio a Salvini : “Ogni volta che fai una figura di m*** ti arriva una Busta con proiettile. Questa cosa mi puzza” : Nei giorni scorsi una busta con un proiettile, indirizzata a Matteo Salvini, è stata intercettata dal Centro di Smistamento Postale di Roma ed è stata sequestrata dagli artificieri. La notizia è stata diffusa da fonti del Ministero dell’Interno nella giornata di ieri. Gabriele Rubini, conosciuto come Chef Rubio, spesso critico nei confronti del leader della Lega, ha pubblicato un video in cui chiede a Salvini maggiore chiarezza: “A ...

Busta con proiettile a Salvini. “Non mi fanno paura” : Una Busta con un proiettile calibro 9 indirizzata a Matteo Salvini e' stata intercettata al Centro di Smistamento Postale di Roma, in piazzale Ostiense, ed e' stata sequestrata dagli artificieri della polizia di Stato. Il pacco ha insospettito gli investigatori per l'assenza dell'annullo postale e di un mittente. Nessun messaggio ne' sigle di rivendicazione. Mi e' arrivato un proiettile calibro 9. Non e' bello, non e' civile, non e' simpatico, ...

