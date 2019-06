“Bulletta…” Francesca De André silurata | accuse pesantissime

caffeinamagazine

(Di lunedì 10 giugno 2019) L’ultimo attacco diDea poche ore dalla finale stavolta non è andato giù. La bordata però non arriva da uno degli inquilini, ma da Luca Onestini che ha preso le difeso del fratello Gianmarco preso di mira dalla Dedurante un colloquio con Gennaro con il quale sembra essere ai ferri corti. La ‘colpa’ di Gianmarco, se così si può dire, è semplice: nel corso di un gioco, non le ha mandate a dire alla De. Il giovane gieffino ha dichiarato tutto ciò che pensa su, la quale non ha reagito affatto bene. “Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica, Gianmarchina di sto ca… e lo porti qua. Perché la prossima volta che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzìa”, ha rispostomentre, in giardino, parla infastidita con Gennaro Lillio. Parole che hanno fatto scattare Luca Onestini. Quest’ultimo, infatti, condivide in queste ...

zazoomblog : Grande Fratello Francesca De Andrè massacrata da Onestini: Bulletta di sto ca gli altri schiavi - #Grande… - Carlo_ter_ : RT @KeccoB: Francesca potrà avere il cognome e basta. Ma quella fa la bulletta con tutti, Taylor se vuole ti mette come nano da giardino! O… - KeccoB : Francesca potrà avere il cognome e basta. Ma quella fa la bulletta con tutti, Taylor se vuole ti mette come nano da… -