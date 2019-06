Ballottaggi Comunali: exit poll e risultati

(Di domenica 9 giugno 2019) Si vota fino alle 23 nei 136 comuni impegnati neiper le elezioni amministrative. 2 i capoluoghi di Regione, (Potenza e Campobasso) 13 capoluoghi di provincia coinvolti (Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato e Rovigo). Come ha fatto sapere il ministero degli Interni, l'affluenza è fortemente in calo, rispetto al primo turno (54,62%). Alle ore 19 ha votato il 37,40% degli aventi diritto, in calo di 17 punti rispetto a due settimane fa. La più bassa affluenza registrata riguarda la Campania e Puglia. Idefinitivi si conosceranno prima di mezzanotte: non sono previsti infattieffettuati dalle maggiori case di sondaggi italiane.