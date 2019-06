Tg1 ricorda Corrado indimenticabile conduttore Rai E i successi a Mediaset?

blogo

A 20 anni dalla sua morte, il Tg1 delle ore 13.30 oggi ha omaggiato Corrado Mantoni. Il conduttore del telegiornale Marco Frittella ha lanciato la rubrica di Vincenzo Mollica Do Re Ciak Gulp definendo Mantoni "indimenticabile conduttore Rai". Sorge spontanea la domanda: i successi ottenuti a Mediaset non fanno parte della strepitosa carriera e figura di Corrado? Il conduttore, che insieme a Mike Bongiorno contribuì a costruire la tv pubblica, passò all'allora Fininvest nel 1982 firmando anche da autore titoli che hanno fatto la storia della tv, da Il pranzo è servito a La Corrida (nato in radio alla fine degli anni Sessanta). Corrado e basta. Vent'anni senza il conduttore che chiamavamo per nome.

