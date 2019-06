ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) Undisi èto da un edificio del centro storico di, in via, e ha ucciso un commerciante di 66 anni. In un primo momento l’uomo non sembrava in pericolo di vita ma è morto poco dopo essere stato trasportato al Centro traumatologico ortopedico. Ilaveva un negozio di abbigliamento nella zona. L'articolodisida undi viaproviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Napoli, pezzo di cornicione si stacca da un palazzo di via Duomo e uccide 66enne - Cascavel47 : Napoli, pezzo di cornicione si stacca da un palazzo di via Duomo e uccide 66enne -