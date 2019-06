Mondiali Under 20 | doppietta di Pinamonti e gol di Frattesi | Mali battuto 4-2 | Italia

ilfattoquotidiano

(Di sabato 8 giugno 2019) C’è l’Ucraina a dividere l’20 di Nicolato da una finale del mondiale di categoria che sarebbe un traguardo storico, il risultato più alto mai raggiunto dall’20.e compagni infatti hanno superato ai quarti anche lo scoglio, vincendo 4-2 nei minuti finali anche se con qualche difficoltà di troppo. Ci si aspettava un’-Argentina: in pochi avrebbero pronosticato che la dominatrice assoluta del torneo20, la squadra sei volte campione della competizione e che di volta in volta ha regalato al mondo Maradona, Riquelme, Cambiasso, Messi, Aguero, uscisse contro il. Gli africani, che probabilmente hanno due fuoriclasse in rosa, gli attaccanti Konè e Koità, hanno vinto ai rigori contro i sudamericani agli ottavi e poi messo in difficoltà l’ai quarti. Subito in svantaggio con uno sfortunato autogol, e poi in dieci per un bruttissimo fallo di ...

SkySport : ?? #Pinamonti: 'È il nostro grido di battaglia' #SkyMondiali - Agenzia_Ansa : Mondiali Under 20: #Mali battuto 4-2, Italia in semifinale #Calcio #MondialeU20 #ItaliaMali - Corriere : Under 20, Italia-Mali 4-2: super Pinamonti, azzurri in semifinale -