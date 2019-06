LIVE Golden State-Toronto NBA | Finals 2019 in DIRETTA | i Raptors sbancano 92-105

oasport

(Di sabato 8 giugno 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ FINITA! Iespugnano nuovamente l’Oracle Arena e si portano in vantaggio 3-1 nella serie. In gara -5 avranno già il primo match point per l’anello. 92-105 Siakam scrive la parola fine sulla partita. 92-103 Curry col gioco da tre punti prova a rianimare i Warriors. Manca meno di un minuto e mezzo. 89-103 Lowry va dentro come una lama calda in mezzo al burro. 89-101 Siakam da due sull’assist di Danny Green. 89-99 Siakam riporta i suoi alla doppia cifra di vantaggio dalla linea della carità. 89-97 Curry ancora lui, sempre lui: da tre!a meno otto all’improvviso. 86-97 Curry immediato sottomano vincente. 84-97 Leonard invece è perfetto. 84-95 Iguodala litiga coi tiri liberi. A meno di quattro minuti dal termine. 83-95 Isfruttano lo zero su due di Looney e poi dopo ...

zazoomnews : LIVE Golden State-Toronto NBA Finals 2019 in DIRETTA: Warriors avanti all’intervallo (46-42) - #Golden #State-Toro… - zazoomblog : LIVE Golden State-Toronto NBA Finals 2019 in DIRETTA: Raptors avanti prima dell’ultimo quarto (67-79) - #Golden… - zazoomnews : LIVE Golden State-Toronto NBA Finals 2019 in DIRETTA: Warriors obbligati a vincere gara-4 Raptors per allungare nel… -