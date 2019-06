La regina Elisabetta alla parata per il compleanno | e c’è Meghan

Melania Trump in bianco e blu per l'incontro con la regina Elisabetta II : Melania Trump sceglie Dolce e Gabbana per il suo arrivo a Buckingham Palace. La first lady degli Stati Uniti indossa un abito in crepe bianco con dettagli blu navy. Il cappello è in tinta - bianco e ...

Il Presidente Trump e la regina Elisabetta durante la cena a Buckingham Palace - : Fonte foto: Getty imagesIl Presidente Trump e la Regina Elisabetta durante la cena a Buckingham Palace 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Continua la visita istituzionale del Presidente Trump a Londra

Il look di Melania Trump dalla regina Elisabetta - un omaggio a Lady D : I look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale in InghilterraI look di Melania Trump durante la visita ufficiale ...

Trump a Londra attacca Khan : «Perdente». Insolita stretta di mano con la regina Elisabetta : Tappeto rosso ma anche polemiche al veleno sullo sfondo della visita di Stato iniziata oggi nel Regno Unito da Donald Trump. In particolare con il sindaco laburista di Londra, Sadiq Khan, con cui il...

Tutti i Presidenti della regina Elisabetta. Da Truman a Trump : Tutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i Presidenti Usa della regina Elisabetta IITutti i ...

Trump a Londra : incontro con la regina Elisabetta. Critiche alla Cnn e al sindaco di Londra : «Un perdente» : Appena sceso dall’aereo, il presidente Usa ha attaccato Sadiq Kahn, che aveva criticato lo sfarzo tributato alla sua visita. «Mi ricorda il sindaco di NY»

La regina Elisabetta frantuma il protocollo alle nozze : "La sicurezza era stupita" - il gesto con la suddita : Anche la Regina Elisabetta, contrariamente all'apparenza, è umana. Capita anche a lei di infrangere il protocollo proprio come alla ribelle Meghan Markle. Come si legge su Vanity Fair, al garden party di Buckingham Palace, la sovrana si è soffermata con un’invitata che le aveva portato un mazzo di f

Spinge la regina a rompere il protocollo - la dama di compagnia di Elisabetta la rimprovera : Non solo Meghan e Kate, a quanto pare anche la regina trova obsolete alcune formule previste dal protocollo reale e ha dunque deciso di infrangerle. È accaduto in occasione del garden party organizzato a Buckingham Palace - un evento annuale con centinaia di ospiti - e la scena è stata immortalata e diffusa sui social.Laura-Ann, tra gli invitati all’evento, ha accompagnato sua madre alla festa.Armata di macchina ...

Se anche la regina Elisabetta infrange il protocollo (proprio come Meghan) : Harry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la reginaHarry e il garden party con la ...

La regina Elisabetta e il tradizionale rito del tè - : Francesca Rossi Gli inglesi sono famosi per il tradizionale rito del tè, un’abitudine molto antica a cui nemmeno la regina Elisabetta rinuncerebbe mai regolamentata dal protocollo di corte come tutto ciò che riguarda la royal family Quando si pensa al popolo inglese le associazioni di pensiero che facciamo automaticamente sono (almeno) due: la regina Elisabetta e il tradizionale tè delle cinque. Oltremanica pochissime persone ...

La regina Elisabetta non è così ricca! Ha un patrimonio da 500 milioni di dollari : La regina Elisabetta non è la donna più ricca del mondo, né del Regno Unito, secondo la classifica stilata da Forbes, ma il suo stile di vita farebbe invidia a chiunque come pure il suo patrimonio netto. Secondo la classifica dei personaggi più ricchi del pianeta stilata da Forbes, quest’anno la regina Elisabetta si piazza dopo ben 2153 miliardari, con un patrimonio netto di 500 milioni di dollari. --La sovrana, dunque, è molto lontana ...

La regina Elisabetta scopre le casse self-service : "Ma si può imbrogliare?" - : Alessandro Zoppo Curioso episodio durante la visita della sovrana da Sainsbury’s in occasione del 150esimo anniversario della catena. “Ma si può imbrogliare?”, ha chiesto stupita Un buffo episodio ha caratterizzato la visita della regina Elisabetta da Sainsbury’s. In occasione del 150esimo anniversario della seconda catena di supermercati nel Regno Unito, la sovrana si è recata nello speciale punto vendita di Londra aperto per ...

La regina Elisabetta al supermercato? Non è la prima volta... - : Francesca Rossi La Regina Elisabetta ha preso parte ai festeggiamenti per l’anniversario della storica drogheria londinese Sainsbury, ma non tutti sanno che visitò per la prima volta un supermercato molti anni fa, quando era una giovanissima Regina Per alcuni potrebbe essere impossibile immaginare la Regina Elisabetta fare la spesa al supermercato o la fila alla cassa. Di sicuro c’è uno staff intero addetto all’approvvigionamento ...

La regina Elisabetta fa la spesa al supermercato (e va alla cassa self-service) : La regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina Elisabetta fa la spesa al supermercatoLa regina ...