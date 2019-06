La Democrazia Cristiana non muore mai e diventa una fondazione | alla guida Rotondi e

huffingtonpost

(Di sabato 8 giugno 2019) “La Dcunapolitica. La svolta è stata deliberata nella notte di venerdì a Giulianova, in un Ufficio di Segreteria che formalmente doveva eleggere il successore di Gianfranco, fondatore e presidente del partito dimessosi la scorsa settimana”. Lo annuncia in una nota l’Ufficio Stampa della Dc. “In realtà - si legge nella nota - l’Ufficio di Segreteria ha ratificato una decisione già assunta e formalizzata nei giorni precedenti, con tanto di atti sottoscritti dal notaio. La Dc - prosegue la nota - sospende le attività come partito e cede il nome e il simbolo a una. Non a caso all’atto notarile ha partecipato anche il professor Rocco Buttiglione, ultimo segretario del Ppi e depositario, in base al patto di Cannes, dello scudo crociato. Buttiglione e, insomma, hanno sciolto ...

