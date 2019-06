Dagli ex sviluppatori di Guerrilla scopriamo le atmosfere di Röki in un nuovo trailer

Matchmaking di The Division 2 disabilitato? Le motivazioni ufficiali Dagli sviluppatori : Il Title Update 3 di The Division 2 è stato reso disponibile nel corso degli ultimi giorni, e con esso tante le feature che hanno preso posto tra quelle disponibili all'interno del gioco. Ubisoft non ha voluto lasciare nulla al caso in vista dell'esordio del raid a lungo atteso dalla community, Operation Dark Hours, e ovviamente elevate erano le aspettative della fanbase, che da ormai una manciata di mesi si preparavano adeguatamente (sotto il ...

Un Vampire : The Masquerade RPG narrativo è in arrivo Dagli sviluppatori di The Council : Come segnala Rockpapershotgun, Bigben Interactive ha annunciato che tra i loro titoli in programma per il"2019 e oltre" c'è un Vampire: The Masquerade "RPG narrativo" sviluppato da Big Bad Wolf, lo studio dietro The Council. In arrivo anche Blood Bowl 3, come già detto in una precedente news, ancora una volta sviluppato da Cyanide.Purtroppo, né lo sviluppatore né il publisher hanno svelato alcun dettaglio su questo nuovo "gioco di ruolo ...