Confindustria | Giorgetti e il governo che non c’è

(Di sabato 8 giugno 2019) La sala dell’Excelsior a Rapallo accoglie Giancarlocon stima e simpatia, ma lo fa per la persona ed assai meno per ilche rappresenta. Dalla due giorni di lavori organizzata dai Giovani diesce un quadro pieno di voglia di fare, ma emerge anche un senso di smarrimento di fronte ad una sostanziale assenza di linea strategica, assenza che è posta in capo all’esecutivo ma che in realtà riguarda tutti, imprenditori compresi. Proviamo a dirlo in modo meno diplomatico: a Rapallo nessuno capisce se la tregua diè solida o posticcia, nessuno pensa che lo “Sblocca Cantieri” sarà davvero in grado di far partire un piano tangibile di opere pubbliche, nessuno guarda con fiducia ai nuovi equilibri europei, quelli in cui non ci sarà più Draghi alla Bce. C’è insomma un misto di ...

