XCeed arriva il Crossover Coupé di casa KIA

(Di venerdì 7 giugno 2019) Dopo un disegno molto stilizzato di qualche tempo fa, lafinalmente si mostra in foto. Per ora dobbiamo accontentarci di foto statiche ufficiali della. Per scoprire questo nuovocon l’anima sportiva non manca poi tanto. L’appuntamento è per il 26 giugno. Ilpiù sportivo e maneggevole di sempre. Derivato direttamente dalla Ceed possiede un design che è la fusione dello stile sportivo di una, insieme alle indubbie doti di comodità e sensazione di solidità (oltre alla guida rialzata) tipica di un. Il design dinasce presso l’European Design Centre di Francoforte sotto la direzione di Gregory Guillaume, Vice President of Design Kia Motors Europe. Per la sua prima foto ufficiale,ha scelto una foto della fiancata, per risaltare il dinamismo e al contempo la solidità dell’insieme. Fiancate comunque snelle senza ...

