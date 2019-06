laprimapagina

(Di venerdì 7 giugno 2019)è sotto choc. Tresonosull’A1 nell’incidente tra un’auto e un camion. E’ successo in direzione sud,

Laprimapagina : #Bologna #Valsamoggia Incidente in Autosole: morte tre donne di #Sassuolo #Modena - PayInCrypto : Incidente in A1 tra Modena sud e Valsamoggia, tre morti - news_bologna : Incidente in A1 tra Modena sud e Valsamoggia, tre morti -