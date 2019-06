oasport

(Di venerdì 7 giugno 2019) Si è conclusa la prima delle tre giornate in programma presso la suggestiva cornice del Foro Italico diper la prima tappa del World, massimo circuito internazionale che raccoglie le stelle della disciplina ed assegna punti fondamentali per il ranking olimpico. La spedizione azzurra si presenta all’appuntamento con la voglia di proseguire il proprio straordinario percorso di crescita, ma ha dovuto affrontare una partenza piuttosto complicata, complice anche una buona dose di sfortuna nel sorteggio iniziale. Nelle categorie dei -68 kg e dei +80 kg al maschile e dei -67 kg al femminile erano infatti impegnati cinque italiani, ma nessuno di loro è riuscito a superare il primo turno. Nei -68 kg il successo è andato all’iraniano Mirhashem Hosseini, medaglia d’argento mondiale nel 2017 e alla prima vittoria in una tappa del. ...

virginiaraggi : Al via la seconda edizione romana del Grand Prix di Taekwondo nella splendida cornice del Foro Italico. In bocca al… - OA_Sport : Taekwondo, Grand Prix Roma 2019: Simone Crescenzi e Daniela Rotolo subito eliminati, poca fortuna per gli azzurri n… - dangelo_luciana : RT @virginiaraggi: Al via la seconda edizione romana del Grand Prix di Taekwondo nella splendida cornice del Foro Italico. In bocca al lupo… -