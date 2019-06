Scoppia caso Molise | Pd con M5s a Campobasso | Lega | “Inciucio?”

Governo - Scoppia il caso Rixi | M5s : "Se ne deve andare se condannato" | Lega : "No resta" : Il Movimento, in attesa della sentenza "spese pazze", è pronto a chiedere un passo indietro al sottosegretario ai Trasporti: "Se il Carroccio vuole fare saltare il contratto lo dica e se ne assuma la piena responsabilità"

Pamela Prati a ‘Chi l’ha visto?’. Il ‘caso’ non è finito e Scoppia la polemica : Pamela Prati a Chi l’ha visto?. E non per cercare Mark Caltagirone, che non esiste, ma come ospite seria per parlare di truffe online. La bomba è stata lanciata da Dagospia e ha fatto infuriare molti utenti Rai che parlano di utilizzo illecito del denaro del canone a uso e consumo di gossip di bassissima lega. Come detto, è proprio Dago che annuncia la partecipazione di Pamela, 60 anni, nella trasmissione di Federica Sciarelli su Raitre. ...

Genova - Scoppia il caso delle tessere rinnovate alle elettrici : inserito d'ufficio il nome del marito : Iole Murruni ex presidente del Municipio Valpolcevera denuncia: "Sono le disposizioni di Salvini, così si torna indietro di anni"

Scuola - Scoppia il caso della docente sospesa a Palermo : Sta facendo particolarmente discutere il caso della docente sospesa a Palermo per non aver vigilato sui propri alunni in merito ad una videoproiezione nella quale si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al decreto sicurezza del ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il provvedimento nei confronti dell’insegnante prevede una sospensione di 15 giorni e il dimezzamento dello stipendio. La sospensione è scattata in seguito ...

Scoppia caso Legnano : arrestato sindaco Lega - il suo vice e un assessore : Affonda sotto i colpi di un'inchiesta giudiziaria la giunta comunale di Legnano, la citta' lombarda dove leggenda narra che il condottiero simbolo della 'prima' Lega, Alberto da Giussano, compi' le sue gesta eroiche. Ai domiciliari finiscono il sindaco del Carroccio Gianbattista Fratus e l'assessore alle Opere Pubbliche Chiara Lazzarini mentre in carcere va il vicesindaco Maurizio Cozzi. Il prefetto di Milano Renato Saccone dispone la loro ...

Juventus - Scoppia il caso Dybala - il fratello annuncia : “Molti giocatori non sono a loro agio alla Juve” : Juventus, scoppia il caso Dybala, il fratello annuncia: scoppia il caso Paulo Dybala in casa Juventus, dove i malumori erano già evidenti da alcuni mesi. L’ attaccante argentino è reduce da una delle sue peggiori stagioni da quando si è trasferito all’ ombra della Mole. C’ è da dire che Dybala ha anche giocato in una nuova posizione, dove evidentemente non si trova a suo agio. A conferma adesso arrivano anche le parole di ...

Scontro Di Maio-Salvini sul 3% - Scoppia “caso vertice”. E lo spread supera 280 : Nuovo giorno nuove tensioni tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. In un botta e risposta a distanza che ormai e' diventato un appuntamento quotidiano, i due vicepremier se le 'suonano' sul tetto del 3%, che per Salvini puo' essere superato senza problemi, mentre Di Maio innalza un muro e avverte sul rischio spread. "E' un dovere superare i vincoli europei, non solo il 3% di rapporto deficit Pil ma anche infrangere il 130-140% di debito", e' la ...

Scoppia il caso dei falsi follower di Raggi : «Due su tre sono dei fake» : Per le analisi del movimento che sabato e domenica sarà in piazza a manifestare, i «seguaci» fantasma della sindaca sono il 63%. Il Partito Roma Nord usa siti per il monitoRaggio che fanno rilevazioni analoghe anche Su Zingaretti: fasulli uno su quattro

Tagliati 100 milioni ai diciottenni - Scoppia un caso sul bonus cultura : Tagliato il bonus cultura? No, solo un anticipo chiesto ai diciottenni per finanziare il decreto crescita. Il ministero dei Beni Culturali e il ministero dell’Economia respingono le accuse arrivate dopo la pubblicazione due giorni fa in Gazzetta Ufficiale del decreto crescita appena entrato in vigore. Dalla lettura del testo emerge un taglio di 1...

Milan - Scoppia il caso Bakayoko : Gattuso porta in ritiro la squadra per 5 giorni : Impegno e professionalità da parte di tutti, con un unico obiettivo, la Champions. Lo aveva ribadito martedì Ivan Gazidis, Amministratore delegato rossonero, in un discorso alla squadra. Ma nella ...

“No al mercimonio degli atleti” - Mezza Maratona di Trieste vietata agli africani : Scoppia il caso! : Gli organizzatori della Mezza Maratona di Trieste hanno vietato la partecipazione agli africani: decisione presa per evitare il mercimonio degli atleti, ma scoppia la polemica razzista Nuova polemica razzista nello sport, questa volta in un’ambito diverso dal classico calcio. A far notizia è la decisione degli organizzatori della Mezza Maratona di Trieste che hanno deciso di vietare la partecipazione degli atleti africani ...

Napoli - Scoppia l'ennesimo caso Insigne : Doveva essere la serata del riscatto e della rimonta, invece quella di ieri è diventata il simbolo di un ciclo che a Napoli potrebbe essere vicino alla conclusione: nonostante la fascia di capitano da ...