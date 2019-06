Sammy Basso nominato cavaliere al merito della Repubblica dal presidente Mattarella

Sammy Basso nominato Cavaliere al merito da Mattarella : "Sono al settimo cielo" : Sammy Basso è stato nominato Cavaliere al merito della Repubblica Italiana. Come riporta il Corriere della Sera, la decisione è stata presa in prima persona dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella . A 23 anni Sammy è il malato di progeria più longevo al mondo.Non si è mai arreso alla rara malattia genetica che porta all’invecchiamento precoce. Negli scorsi anni, oltre ad aver conseguito una ...

