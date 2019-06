Presto smetteremo d’essere così tolleranti con gli intolleranti

huffingtonpost

(Di venerdì 7 giugno 2019) Quello che è capitato a Melania e Chris dimostra che non esiste un luogo sicuro per rifugiarsi dall’odio, dalla violenza sessista, dall’omofobia. Londra, la city moderna, quella che anticipa le mode.Londra sweet, Londra cool. Londra, melting pot di culture, orgogliosa protagonista di un’identità che valorizza le diversità.E poi dentro uno dei suoi simboli più famosi al mondo, i bus a due piani che la percorrono in lungo e in largo, l’amara resa al branco violento, che non le risparmia di insulti e di botte.Dovevano baciarsi per il loro divertimento, come le bestie ammaestrate al circo, come qualcosa di esotico al quale assistere, per ridere, forse magari pure per eccitarsi.Londra 2019, e la foto di due ragazze che sanguinano ancora sedute sopra quel bus. È tanta la rabbia, di chi sa benissimo quanto sia ancora lunga la battaglia ...

