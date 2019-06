Ornitorinco | la funzione del suo veleno

ideegreen

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’è un piccolo mammifero semi-acquatico, vive in Australia e incuriosisce per il suo buffo aspetto e il suo comportamento. Tra i fattori che più attirano l’attenzione vi è la produzione di un particolareche non sembra avere esclusivamente funzioni difensive. Vediamo tutti i dettagli. (altro…): ladel suoIdee Green.