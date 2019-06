Mondiale U20 – Italia in semifinale! Poker degli azzurrini ad un indomito Mali | Pinamonti

sportfair

(Di venerdì 7 giugno 2019) L’raggiunge la semifinale delUnder 20. I ragazzi di coach Nicolato superano 4-2 il, capace di rimontare per due volte da situazione di svantaggio:decide la sfida con una doppietta Continua il sogno dell’nelUnder 20! Gli azzurri trionfano nella sfida dei quarti di finale contro i pari età del, squadra molto fisica e assolutamente da non sottovalutare dopo il successo sulla quotatissima Argentina. I ragazzi di coach Nicolato però partono subito forte e nei primi 20 minuti hanno subito due episodi a favore che mettono il match in discesa: al 12’ Kone fa autogol, mentre Diakite si fa espellere 10 minuti più tardi. La formazione africana però non molla e pareggia la gara a 7 minuti dal termine del primo tempo grazie a Koita. Nel secondo tempo sale in cattedrache firma la rete del vantaggio dell’al 60, per poi ...

paoloigna1 : grande vittoria! Mondiale U20 – Italia-Mali 4-2. Azzurrini in semifinale, ma che fatica contro il Mali in 10 per qu… - TuttoMercatoWeb : Italia U20, è semifinale Mondiale! 4-2 al Mali, ora la sfida all'Ucraina -