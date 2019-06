L' abbonamento Stadia Pro a 9 | 99 Euro potrebbe non bastare per giocare le ultime uscite

eurogamer

(Di venerdì 7 giugno 2019) Come ormai saprete, nella giornata di ieri Google ha finalmente svelato i dettagli della sua piattaforma, svelando che il servizio arriverà nel mese di novembre e i prezziNello specifico, parlando dell', Google ha annunciatoPro, ovvero quello che viene definito l'premium alla piattaforma per 9,99al mese. Tre mesi di Pro saranno poi inclusi nell'offertaFounder's Edition a 129(insieme a Chromecast Ultra e un controllerin edizione limitata)L'Pro, tuttavia, rimane oggetto di discussione nonostante gli annunci di Google. Infatti, stando a segnalazioni comparse su Cnet.com, l'garantirà l'accesso ad alcuni giochi, ma probabilmente gli utenti dovranno spendere ulteriori soldi nel caso in cui volesseroalle, solitamente sul mercato a un prezzo di 70.Leggi altro...

