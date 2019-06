De Laurentiis | “In attacco prima di comprare | dobbiamo vendere“

Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis : “In arrivo - ma non sarà di mercato…” : Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis : Il Mattino sulla sorpresa annunciata a De Laurentiis : “Lunedì, nel frattempo, è arrivato e ce lo siamo anche lasciati alle spalle con tanto di appuntamento andato perduto. Per due giorni Napoli si è interrogata sulle parole sibilline del numero uno del club mentre in città si rincorrono le voci di mercato: James dal Real Madrid, Diego Costa dall’Atletico, Trippier dal Tottenham o ...

De Laurentiis : “Insigne e Ancelotti restano. Il mercato? In attacco abbiamo l’ira di Dio” : Il mercato Nell’intervista al Corriere dello Sport, De Laurentiis ha parlato anche di mercato. Ha detto che non esistono casi Insigne o Ancelotti, che per il mercato il Napoli deve prima valutare chi ha in rosa per magari venderli. Dobbiamo valutare i giovani che abbiamo, penso a Ounas, Verdi, Diawara, Inglese, Rog. Dobbiamo intervenire in difesa sulle fasce, a centrocampo non sarà semplice ma aspettiamo e in attacco, onestamente, abbiamo ...