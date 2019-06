Simposio internazionale | “Il futuro del cibo”

meteoweb.eu

(Di giovedì 6 giugno 2019) La malnutrizione in tutte le sue forme è una delle più grandi sfide da affrontare oggi. Mentre in alcuni Paesi la fame persiste, in tutto il mondo stiamo assistendo a un aumento senza precedenti dell’obesità e di malattie non trasmissibili legate all’alimentazione. Abbiamo urgente bisogno di trasformare i nostri sistemi alimentari se vogliamo fornire le diete nutrienti necessarie per la salute e il benessere ottimali e allo stesso tempo dobbiamo affrontare i problemi di disuguaglianza sociale e l’esaurimento delle nostre risorse naturali in vista del cambiamento climatico. Cibo e agricoltura devono orientarsi verso la sostenibilità – ottenendo di più con meno e producendo alimenti sicuri e nutrienti per tutti. Il“Ildel Cibo”, che si terrà presso la FAO a Roma il 10 e 11 giugno 2019,sarà dedicato a questi temi riunendo ...

