Simone Inzaghi resta alla Lazio | contratto prolungato fino al 2021

Lazio - UFFICIALE : Simone Inzaghi ha rinnovato fino al 2021 : Ora è UFFICIALE: Simone Inzaghi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio fino al 2021. Come accennato nelle scorse settimane da Lotito, il tecnico biancoceleste ha detto sì al continuo della sua avventura sulla panchina capitolina. La Lazio ha ufficializzato l’operazione pochi minuti fa tramite i proprio canali social. Un rinnovo anticipato con fermezza […] L'articolo Lazio, UFFICIALE: Simone Inzaghi ha rinnovato fino al 2021 ...

Lazio - adesso è ufficiale : rinnovo del contratto per Simone Inzaghi : Lo aveva annunciato qualche giorno fa il presidente biancoceleste Claudio Lotito. Mancava soltanto l’ufficialità, che adesso è arrivata: la Lazio e Simone Inzaghi ancora insieme, rinnovo del contratto per il tecnico fino al 30 giugno 2021. Ecco il comunicato della società. “La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021. La scelta di proseguire questo ...

Lazio - ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2021 : La Lazio e Simone Inzaghi insieme fino al 2021. La società biancoceleste ha infatti annunciato di aver rinnovato il contratto con il proprio tecnico in un comunicato pubblicato sul proprio sito. “La S.S. Lazio comunica di aver rinnovato e prolungato il contratto di lavoro del Sig. Simone Inzaghi fino al 30/06/2021”, si legge nella nota […] L'articolo Lazio, ufficiale il rinnovo di Simone Inzaghi fino al 2021 è stato realizzato ...

Lazio - Simone Inzaghi rinnova fino al 2021 : domani l’ufficialità [CIFRE] : Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha firmato il rinnovo di contratto con i biancocelesti fino al 2021. Incontro, dunque, positivo tra Simone Inzaghi, Lotito e Tare. A Inzaghi verrà rinnovato il contratto a due milioni di euro netti a stagione. domani arriverà l’ufficialità. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla ...

Lazio - Simone Inzaghi rinnova fino al 2021 : domani l’ufficialità : Secondo quanto riportato da Sky Sport, Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha firmato il rinnovo di contratto con i biancocelesti fino al 2021. Incontro, dunque, positivo tra Simone Inzaghi, Lotito e Tare. domani arriverà l’ufficialità. SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulla LazioL'articolo Lazio, Simone Inzaghi rinnova fino al 2021: domani l’ufficialità sembra ...

Milan - Salvini senza peli sulla lingua : “serve una rivoluzione. Simone Inzaghi? Non guardo ai nomi” : Il vicepremier ha parlato della situazione Milan, sottolineando come ci voglia una vera e propria rivoluzione sportiva Vento di cambiamento in casa Milan, gli addii di Leonardo e Gattuso hanno dato il via a quella rivoluzione tanto auspicata da Matteo Salvini. Spada/LaPresse Il vicepremier non ha mai nascosto questo suo pensiero, ribadendolo anche nella giornata di oggi ai microfoni di Affaritaliani.it: “Gattuso è stato un grande e ...

Simone Inzaghi nuovo allenatore Milan?/ Slitta ancora l'incontro con Lotito : Simone Inzaghi nuovo allenatore Milan? Si aspetta Maldini per scegliere il tecnico: società rossonera in stand-by, il laziale nome più caldo.

Nuovo allenatore Milan : Simone Inzaghi in vantaggio : Dopo le dimissioni annunciate da Gattuso il mondo rossonero sta subendo un vero e proprio scossone in cerca del Nuovo allenatore Milan. Insieme al tecnico calabrese andrà via anche il direttore sportivo Leonardo e non è detto che Maldini ricoprirà un ruolo ufficiale in società. C’è ancora molta incertezza ma Gazidis sembra proprio non voglia perdere tempo. Non sono passate neanche 24 ore dalla mancata qualificazione alla Champions ...

Panchina Lazio - annuncio di Tare su Simone Inzaghi ma… : “Gli incontri fatti per capire tante cose. Inzaghi non ha il contratto in scadenza, ma ancora per un anno, questa attenzione che si crea mi sembra un po’ esagerata”. Sono le dichiarazioni del direttore sportivo della Lazio Igli Tare, prima del match con il Torino, si è parlato del futuro di Simone Inzaghi. “Se resta? l’ha detto il presidente e l’ho detto anche io, credo che anche lui lo pensi, non ci ...

Panchina Lazio - fumata nera con Simone Inzaghi : in pole per il sostituto c’è Mihajlovic : Panchina Lazio – Molto bene in Coppa Italia, deludente in campionato ed Europa League. Può essere riassunta così la stagione della Lazio che ha vinto la Coppa Italia ma in campionato e soprattutto Europa League il percorso è stato non entusiasmante. Il presidente Lotito non ha nascosto la delusione per la stagione e sono in corso valutazioni per quanto riguarda il futuro. Negli ultimi è andato in scena un un incontro con Simone ...

Lazio - prove di intesa con Simone Inzaghi : a giorni l’incontro [DETTAGLI] : prove di intesa tra il presidente della Lazio, Claudio Lotito e il tecnico Simone Inzaghi. A giorni è infatti previsto un incontro, che addirittura potrebbe avvenire prima della partita di domenica pomeriggio contro il Torino. A quanto apprende l’Adnkronos, si parlerà di futuro, con la proposta di un ritocco dell’ingaggio e di prolungamento del contratto, in scadenza nel 2020, per Inzaghi. Il presidente Lotito è pronto a ...

Juve - Criscitiello : 'Paratici ha incontrato Simone Inzaghi il 9 maggio a Piacenza' : Il prossimo weekend si disputerà l'ultima giornata di campionato, e sarà molto importante per alcuni verdetti, come gli ultimi due posti da assegnare per la Champions League, gli altri due per l'Europa League ed infine per sapere chi sarà la terza società retrocessa in Serie B dopo Chievo e Frosinone. Ma l'attenzione principale dei media riguarda sicuramente il calciomercato, soprattutto la questione panchina bianconera. L'addio di Allegri ha ...

Sinisa Mihajlovic pronto a predere il posto di Simone Inzaghi : Sinisa Mihajlovic strappa il pari a Simone Inzaghi. Miha ha portato in salvo il Bologna grazie anche al pirotecnico pareggio

Lazio - Tare : “Vogliamo che Inzaghi resti e penso che anche Simone voglia la stessa cosa” : Igli Tare allontana Inzaghi dalla panchina della Juventus. Il ds della Lazio, interpellato a Sky Sport sulle voci che vogliono il tecnico come candidato numero uno per il dopo-Allegri, assicura che “non c’è nessuna discussione da fare. Ci sono momenti di riflessione per tutte le parti, ieri abbiamo fatto un pranzo assieme alla squadra e siamo stati tutti molto bene. Nei prossimi giorni ci siederemo con Simone e faremo un bel ...