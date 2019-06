Salvini e la roulette russa

huffingtonpost

(Di giovedì 6 giugno 2019) La situazione politica è assolutamente paradossale. Il Movimento 5 stelle è letteralmente bloccato dal terrore di elezioni anticipate per cui Di Maio e tutti gli esponenti grillini di governo stanno osservando il più rigoroso silenzio e nella sostanza mediano su tutto, dallo Sblocca cantieri a Radio Radicale.Il premier Conte è l’unico che parla, ma lui e Tria hanno da gestire il gigantesco problema costituito dalla minaccia di una procedura d’infrazione avanzata dall’Unione europea. Per avere gli elementi di merito di questa vicenda bisogna leggere o rileggere la relazione del governatore della Banca d’Italia Visco che è stata una rigorosa requisitoria nei confronti della politica economica del governo anche se scritta in un linguaggio assai controllato.Ora, mentre su questa tematica i grillini presentano un encefalogramma del ...

