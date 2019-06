Polizia Stradale - Consegnate 21 Skoda Superb 2 0 TDI 4x4

quattroruote

(Di giovedì 6 giugno 2019) 212.0 TDI 4x4 sono stateallaper i servizi di vigilanza sullAutostrada A22 Modena-Brennero. Le wagon in divisa sono spinte da un 2.0 turbodiesel in grado di erogare 190 CV a 3.500 giri/min, sufficienti a spingere la vettura fino a 221 km/h di velocità massima.Le zone d'impiego. Le familiari andranno a rinnovare la flotta della Polstrada in Trentino Alto Adige, Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna: saranno impiegate dalle Sottosezioni delladi Vipiteno e Trento del Compartimentoper il Trentino Alto Adige, dalla Sottosezione di Verona Sud del Compartimento per il Veneto, dalla Sottosezione di Modena Nord del Compartimento per lEmilia Romagna e, infine, dalla Sezione di Mantova del Compartimento per la Lombardia.Nel 2018, oltre due milioni di chilometri percorsi dalla. Le 21in livrea biancoazzurra ...

