Picchia infermiere e scappa, fermato

E' statoalla stazione Termini di Roma, mentre aggrediva una persona, il nigeriano 48enne ricercato per aver massacrato di botte unal Policlinico Umberto I. L'uomo era stato rimesso in libertà il giorno prima ed era in attesa di essere espulso.Venerdì scorso aveva già tentato la fuga mentre i carabinieri lo stavano trasferendo dal carcere di Velletri a una struttura di prima accoglienza: in quell'occasione aveva cercato di far uscire di strada l'auto dei Cc e aveva aggredito un militare a morsi.(Di giovedì 6 giugno 2019)