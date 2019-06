Oroscopo del weekend dell'8 e 9 giugno : periodo di cambiamenti per i Pesci - Leone nervoso : Con l'arrivo del mese di giugno, gli astri hanno modificato la propria posizione e l'influenza sui vari segni zodiacali. Secondo l'Oroscopo del weekend che comprende le giornate di sabato 8 e domenica 9 giugno, il Toro sarà il segno che si divertirà maggiormente, mentre i Pesci si ritroveranno ad affrontare un periodo di cambiamenti che potrebbe portare aria di novità. L'Ariete, socievole come sempre, si ritroverà circondato di amici fidati e ...

L'oroscopo del giorno 7 giugno - da Bilancia a Pesci : Scorpione e Acquario 'cinque stelle' : L'oroscopo del giorno venerdì 7 giugno 2019 mette in evidenza il buon momento per tre segni. Come da titolo, il prossimo venerdì ad avere l'agognato supporto delle stelle, per quanto concerne la quotidianità in generale, saranno solamente tre simboli astrali. Vediamo allora come si comporteranno i settori della vita dedicati all'amore e lavoro, in questa sede messi in relazione con Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. ...

Oroscopo del 6 giugno : soluzioni per Pesci - Scorpione vivace : Quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani 6 giugno? Sarà una giornata sottotono per Ariete e Toro, che dovranno fare i conti con un calo di energie, mentre un cielo positivo proteggerà i Pesci, che riusciranno a risolvere alcune delle problematiche emerse nei giorni precedenti. Lo Scorpione godrà di una grande energia e vitalità. Di seguito l'Oroscopo di domani, giovedì 6 giugno 2019, per tutti i segni dello ...

Oroscopo 21 giugno : Pesci concentrato - Bilancia briosa : Durante la giornata di venerdì 21 giugno la Luna influenzerà positivamente i nativi nel segno dei Pesci, sia sul fronte lavorativo che in quello dello studio. Gli affetti saranno il punto centrale dei nativi del Leone, mentre ci sarà maggiore chiarezza sulle amicizie per l'Ariete e il Sagittario. Marte offrirà ancora al Cancro lo spirito giusto per far fronte alla fatica lavorativa, senza vacillamenti. Di seguito le previsioni astrologiche della ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 5 giugno : Ariete reattivo - Pesci sentimentale : I simboli zodiacali, spinti da transiti planetari rivoluzionari, cercano una nuova libertà in coppia e le previsioni astrali di mercoledì sottolineano proprio questo desiderio di conquistare i propri spazi. Di seguito l'approfondimento di queste sensazioni nelL'oroscopo dell'amore di coppia. Oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine Ariete: Marte dal domicilio del Cancro vi spinge a fare di più in coppia e sentirete un'inquietudine reattiva ...

Oroscopo del giorno 5 giugno da Bilancia a Pesci : mercoledì gongola l'Acquario - segno top : L'Oroscopo del giorno mercoledì 5 giugno 2019 è pronto per una nuova analisi astrologica quotidiana. Ad essere messi sotto la lente i settori della vita che più tengono ognuno di noi in apprensione: l'amore e il lavoro. Allora, siete o no curiosi di conoscere in anteprima assoluta quali sono i segni migliori e peggiori del prossimo mercoledì? Attori principali delle analisi astrali odierne, come da copione ormai collaudato, Bilancia, Scorpione, ...

Tommaso Paradiso firma Come i Pesci - gli elefanti e le tigri del Coro dell’Antoniano - un brano contro le paure (video e testo) : Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti ha firmato, insieme a Takagi & Ketra, il brano Come i pesci, gli elefanti e le tigri del Coro dell'Antoniano di Bologna. Il cantante romano collabora nuovamente con il duo dopo Da sola/In the night e La luna e la gatta e, dopo aver dato notizia sulle sue intenzioni di girare un film romantico, ritorna Come autore per firmare un brano scritto per i bambini dell'Antoniano nel ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 4 giugno : Cancro timido - Pesci romantico : L'oroscopo dell'amore per i single si riempie di possibilità stellari, tutte da seguire con scrupolosità per raggiungere la felicità sentimentale. Di seguito le previsioni astrologiche di martedì. Buone sorprese nelL'oroscopo dell'amore Ariete: molto magnetici e affascinanti, grazie all'influsso lunare proveniente dal domicilio dei Gemelli, farete strage di cuori e potrete aprirvi alle nuove storie con maggiore slancio e serenità. Attenzione ...

Oroscopo della settimana fino al 9 giugno : soluzioni per Acquario - Pesci romantico : giugno sarà un mese positivo per Toro e Cancro, che potranno impiegare la carica ritrovata all'interno dell'ambito lavorativo, mentre dopo le difficoltà del mese di maggio l'Acquario potrà risolvere alcune problematiche nate in amore. Di seguito l'Oroscopo della settimana, da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Previsioni astrologiche della settimana dal 3 al ...

L'oroscopo del giorno 4 giugno - da Bilancia a Pesci : martedì positivo per Scorpione : L'oroscopo del giorno martedì 4 giugno 2019 toglie il velo con piacere al secondo giorno dell'attuale settimana. L'Astrologia è pronta a regalare non una, bensì due splendide notizie molto interessanti a livello astrologico. Ansiosi di sapere di cosa possa trattarsi? Bene, curiosità più che legittima quindi subito da esaudire: imminente il transito di Luna e Mercurio in Cancro questo martedì 4 giugno. Lecito pertanto aspettarsi molteplici novità ...

L'oroscopo dell'amore per i single fino al 9 giugno : Toro irrequieto - Pesci romantico : L'oroscopo dell'amore per i single si riempie di buoni propositi, tutti da mettere in pratica per raggiungere la felicità amorosa. Di seguito le previsioni astrologiche. L'oroscopo dell'amore Ariete: a metà settimana sarete alquanto nervosi per via di una quadratura di Luna e Mercurio che vi disturba. Poi il fine settimana potrete contare su transiti favorevoli, che vi inciteranno ad approfondire i rapporti amorosi con slancio. Toro: Urano in ...

Previsioni astrali 2 giugno : Pesci riescono a superare le tensioni : Ultimo giorno della settimana che sta per prendere il via per tutti e 12 i segni zodiacali. Leggiamo l'oroscopo e le Previsioni del 2 giugno 2019 e cerchiamo di capire come andrà questa nuova giornata per i segni. Amore, lavoro e salute saranno gli assoluti protagonisti. Ariete: in questa giornata potreste perdere la pazienza, è più facile agitarsi per motivi banali. Nel pomeriggio ci sarà certamente un recupero rispetto alla mattinata e le ...

L'oroscopo di domenica 2 giugno : la Luna entra in Gemelli - gran giorno per Toro e Pesci : Cosa riserveranno di interessante gli astri questa domenica? A soddisfare tale domanda è già disponibile da consultare il nostro oroscopo del giorno 2 giugno 2019, incentrato sulla seconda giornata di questo nuovo mese appena iniziato. Messi direttamente sotto analisi i segni appartenenti all'intera tranche dello zodiaco tenendo conto dell'importanza o meno relativa al grado di positività restituito dalle effemeridi del periodo. Di seguito ...

Oroscopo Pesci - giugno : mese importante per gli affari - amore in secondo piano : Maggio sta per concludersi, quali saranno i disegni degli astri e delle stelle per i nati sotto il segno dei Pesci per il primo mese estivo? Ecco di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per il dodicesimo segno dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Il nuovo mese si apre in maniera positiva per il segno, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, nel quale si potranno ottenere dei successi personali ed ...