Motori – Mancata fusione FCA-Renault | ecco l’ultimo comunicato del Gruppo francese

(Di giovedì 6 giugno 2019) Ilrilascia unstampa ufficiale che comunica il rammarico per il mancato accordo con FCA Ilesprime il suo rammarico per non poter approfondire la proposta di FCA (Fiat Chrysler Automobiles). Siamo grati a Nissan per l'approccio costruttivo adottato e desideriamo ringraziare FCA per gli sforzi compiuti nonché i membri del Consiglio di Amministrazione diper la fiducia. Riteniamo che questa proposta sia opportuna, per il grande valore industriale e l'attrattiva finanziaria che comporta, creando un leader mondiale del settore automobilistico con sede in Europa. Questa offerta sottolinea altresì l'attrattiva che esercitanoe l'Alleanza.

