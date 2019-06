Morì a 7 anni per un’otite dopo una cura omeopatica | i genitori condannati a 3 mesi 

Bimbo di 7 anni Morì per otite dopo cura omeopatica : genitori condannati : condannati a tre mesi di carcere, pena sospesa, i genitori di Francesco, il bambino di 7 anni di Cagli (Pesaro Urbino) morto il 27 maggio 2017 per una otite batterica bilaterale curata con...

Ancona : Morì a 7 anni per otite curata con omeopatia - condannati i genitori : Pena di tre mesi per il papà e la mamma del piccolo Francesco, deceduto due anni fa. A settembre si aprirà il processo al medico pesarese che aveva consigliato i prodotti omeopatici alla famiglia

Noa Pothoven a 17 anni ha scelto di morire dopo essere stata violentata : La ragazza ha chiesto e ottenuto di essere sottoposta all’eutanasia, e la legge olandese lo consente. Era stata violentata da bambina. In un post il messaggio di addio

Noa ha chiesto il permesso di morire a 17 anni - e glie l’hanno dato : Noa ha chiesto il permesso di morire a 17 anni, e glie l’hanno dato Una ragazzina di 17 anni, Noa Pothoven, ha chiesto al governo olandese di poter morire. L’aveva già fatto prima, a 16 anni, ma le era stato negato. Quest’anno ha acconsentito. Noa ha salutato il mondo dal suo profilo Instagram, affidando a qualcuno – forse un familiare – il compito di pubblicarlo dopo la sua morte. La storia di Noa è strana e triste È una ...

"Io - ex Hikikomori - ho vissuto anni in solitudine - senza uscire di casa. Platone mi ha riportato alla vita" : Vivono di notte, dormono di giorno, come lupi solitari. Trascorrono mesi, anni, a volte persino decenni senza mai uscire di casa. I giapponesi li chiamano “Hikikomori”, letteralmente ‘stare in disparte’. Sono gli autoesclusi, gli uomini e le donne che scelgono di ritirarsi dalla società, di isolarsi, preferendo la solitudine e il silenzio della propria camera da letto alle masse e ai chiacchiericci del mondo ...

Venticinque anni fa moriva a Roma Massimo Troisi : Con la morte Massimo Troisi ci giocava spesso, sapeva che per lui, malato di cuore, era ineluttabile; prima o poi sarebbe arrivata. Ma da immenso capocomico qual era, trovava il modo di scherzarci su, forse per esorcizzarla, per non pensarci, per renderla un normale capitolo del suo straordinario cammino di uomo e artista. Ucciso dal maniaco Funiculì Funiculà in "No grazie, il caffé mi rende nervoso", ricordato dagli amici in "Morto Troisi, viva ...

Anniversario Liberazione : Raggi depone corona di fiori in memoria : Roma – La sindaca di Roma Virginia Raggi questa mattina ha deposto una corona di fiori a porta San Paolo in occasione del 75esimo Anniversario della Liberazione della citta’ da parte delle truppe alleate. Per la prima cittadina della Capitale, accompagnata dalla consigliera della Regione Lazio Marta Bonafoni, anche un minuto di raccoglimento ai piedi della targa che ricorda la Resistenza romana negli anni dell’occupazione ...

Dopo 10 anni - ancora oscura la fine del volo AF Rio-Parigi : morirono 228 persone - 9 erano italiani : Il primo giugno 2009, il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico uccidendo 228 persone, tra cui nove italiani. Dieci anni Dopo, il mistero rimane attorno a questo incidente....

Usa - ragazzo di 12 anni incatenato alla vasca da bagno e lasciato morire di fame : Quella che arriva dagli Stati Uniti, e precisamente da Indianapolis, è una storia davvero raccapricciante. Secondo quanto riporta la stampa internazionale, in particolare il quotidiano britannico, Mirror, un ragazzino di soli 12 anni, Eduardo Posso, sarebbe stato lasciato morire di fame da suo padre, Luis Posso e dalla sua compagna, Dyana Marina Flores. Pare che il giovane fosse stato incatenato alla vasca da bagno dell'abitazione dove viveva la ...

Vieni da Me - struggente confessione di Luca Word : "Mio padre Morì. Avevo 13 anni - cosa fui costretto a fare" : Momenti di commozione a Vieni da Me, il programma di Caterina Balivo su Rai 1, dove protagonista di un'intervista ecco apparire Luca Ward. Attore e doppiatore, è celeberrimo per aver dato la voce ne Il gladiatore a Russell Crowe. Dalla Balivo, l'attore ha parlato della morte del padre e dei difficil

23 maggio 1992 - moriva Giovanni Falcone : il giudice coraggioso : Il 23 maggio del 1992 si consumava uno degli atti più vili della storia recente del nostro paese: moriva Giovanni Falcone per mano della mafia. Nella strage di Capaci, oltre al magistrato, vennero uccisi anche la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta. Quando si parla di eroi, l'opinione pubblica tende a pensare che per esserlo si debba per forza vincere ed entrare nella storia per qualche impresa al limite dell'impossibile. ...

Salute - si vive di più a Chiaia e al Vomero : picchi di tumori a San Giovanni e Scampia : Che povertà e istruzione incidano sulla vita media delle popolazioni non è una novità e che Napoli paghi pegno, rispetto al resto del Paese, riguardo ad anni di vita attesa e...

Manning non testimonia su Wikileaks e torna in carcere : “Meglio morire di fame” : torna in carcere Chelsea Manning, ex analista dell’intelligence militare statunitense che continua a rifiutarsi di testimoniare in un’indagine su Wikileaks e sul suo fondatore Julian Assange. Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Anthony Trenga ha accusato Manning di oltraggio alla corte e ha stabilito che dovrà restare nel centro di detenzione di Alexandria, in Virginia, finché cambierà idea o per tutta la durata del mandato della ...

Mi sorrideva anche mentre moriva! L’addio della madre a Gioele - morto a 22 anni in moto : Lo straziante racconto degli ultimi momenti di vita di Gioele Brasiliani, il giovane padovano che ha perso la vita nei giorni scorsi a soli 22 anni in un drammatico incidente stradale in moto. "L’ho baciato, aveva l’aria serena e mi sorrideva anche mentre moriva" così la madre ha raccontato gli ultimi istanti di vita del figlio. La donna ha assistito agli ultimi istanti di vita del figlio, riuscendo a dargli l'ultimo saluto prima che il giovane ...