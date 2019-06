Impermeabilizzazione tetti dell’Istituto Fermi di Mantova e del Dal Prato di Guidizzolo

laprimapagina

(Di giovedì 6 giugno 2019) In arrivo interventi per meglio impermeabilizzare due istituti scolastici. Il presidente della Provincia Beniamino Morselli ha infatti dato il via

MincioeDintorni : MANTOVA – IMPERMEABILIZZAZIONE TETTI DEL “FERMI” E DEL “DAL PRATO”: MORSELLI APPROVA IL PROGETTO ESECUTIVO… -