Google Nest Hub arriva in Italia | ecco tutto quello che ci puoi fare

Google Nest Hub sbarca ufficialmente in Italia - acquistabile dal 12 giugno : Google Nest Hub sbarca ufficialmente in Italia, dove sarà acquistabile a partire dal 12 giugno a 129 euro. L'articolo Google Nest Hub sbarca ufficialmente in Italia, acquistabile dal 12 giugno proviene da TuttoAndroid.

Netflix prepara il campo per l’arrivo su Google Nest Hub e altri smart display : Netflix sta per arrivare su Google Nest Hub e sugli altri smart display dotati di Google Assistant: le conferme arrivano dalla pagina ufficiale dedicata all'assistente virtuale. L'articolo Netflix prepara il campo per l’arrivo su Google Nest Hub e altri smart display proviene da TuttoAndroid.

Un nuovo dispositivo Google Nest certificato dalla FCC - sarà una sveglia intelligente? : Un nuovo dispositivo della serie Google Nest è stato certificato dalla FCC. Potrebbe trattarsi di una sveglia intelligente, ma mancano i dettagli. L'articolo Un nuovo dispositivo Google Nest certificato dalla FCC, sarà una sveglia intelligente? proviene da TuttoAndroid.

Google rilascia Character Alarms sugli smart display - incluso Nest Hub : Google annuncia la disponibilità della funzione Character Alarms su Google Assistant per gli smart display, ma solo per USA e Canada. L'articolo Google rilascia Character Alarms sugli smart display, incluso Nest Hub proviene da TuttoAndroid.

Google illustra la transazione da Works with Nest a Google Account : Google fornisce maggiori dettagli relativi alla transizione dall'Account Nest all'Account Google, che sarà completata prima dell'autunno. L'articolo Google illustra la transazione da Works with Nest a Google Account proviene da TuttoAndroid.

Google Home 2.11 ribattezza Home Hub in Google Nest Hub e rimuove i riferimenti a Zion : Il nuovo marchio "Google Nest" è stato presentato la scorsa settimana al Google I/O 2019 e visto che la società lo sta già pubblicizzando, l'Home Hub esistente è stato rinominato immediatamente in Google Nest Hub. Il nuovo nome del prodotto è presente nelle stringhe dell'APK di Google Home 2.11, in cui sono anche stati rimossi diversi riferimenti a prodotti e funZionalità futuri. L'articolo Google Home 2.11 ribattezza Home Hub in Google Nest ...

Il marchio Google Nest arriva su termostati e videocamere - intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless : Mentre Google Pixel stand si aggiorna e mostra lo stato della ricarica wireless, Google inizia a cambiare i nomi dei prodotti Nest, aggiungendo il proprio brand. L'articolo Il marchio Google Nest arriva su termostati e videocamere, intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

Nest Hub Max : il nuovo Google Home Hub - una novità di Google I/O 2019 : Con un abbonamento, Hub Max può trasmettere in streaming i programmi e gli spettacoli che tu puoi scegliere su YouTube TV. Sarà di più di una TV, perché dal display potrai seguire corsi e ascoltare ...

Google annuncia Google Nest Hub Max al Google I/O 2019 e sposta la linea Home sotto il brand Nest : Nel corso di uno dei keynote più interessanti mai visti al Google I/O, il colosso di Mountain View ha annunciato numerose novità legate alla propria linea di speaker e smart display Google Home, che da oggi confluiscono nel brand Google Nest. Dite addio al concetto di casa intelligente, che Google vuole sostituire con quello di […] L'articolo Google annuncia Google Nest Hub Max al Google I/O 2019 e sposta la linea Home sotto il brand Nest ...

Nest ha riferito di aver adottato il log-in di Google per migliorare la sicurezza degli account utente : Negli ultimi mesi Nest è stata tormentata da storie di hacking delle sue fotocamere di sorveglianza a causa di una cattiva gestione delle password e il loro riutilizzo, con Google che incoraggiava all'autenticazione a due fattori e resettava attivamente le password compromesse, ma un nuovo rapporto rivela che gli account Nest potrebbero utilizzare i log-in di Google. L'articolo Nest ha riferito di aver adottato il log-in di Google per ...