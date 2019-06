Gigi D’Alessio in coppia con Vanessa Incontrada: indiscrezione sul nuovo show

(Di giovedì 6 giugno 2019)condurranno unmusicale in Rai.Secondo le ultime indiscrezioni il cantante napoletano e l’attrice saranno i protagonisti di un nuovissimo programma in onda in seconda serata il venerdì dopo Tale e Quale. La stagione televisiva si è conclusa da poco e la dirigenza Rai sta già curando ilpalinsesto, che verrà annunciato a breve. Secondo le prime indiscrezioni fra i conduttori di punta previsti per l’autunno ci saranno proprioè stato fra i coach delThe Voice of Italy condotto da Simona Ventura. L’artista, dopo l’addio a Made in Sud, dove è stato sostituito da Stefano De Martino, si è riscattato nel ruolo di mentore, portando alla vittoria la giovanissima Carmen Pierri. Nel corso della trasmissione con la sua umanità e genuinità, l’artista ha conquistato il favore del pubblico, regalando alla giovanissima concorrente un inedito e sbaragliando la concorrenza di Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequeno.

Vanessa Incontrada invece si è presa finalmente la sua rivincita dopo gli insulti e le accuse dello scorso anno, quando venne bullizzata per la sua forma fisica. La conduttrice ha brillato in prima serata, conducendo insieme a Carlo Conti i Seat Music Awards. Sul palco la star spagnola ha stregato tutti, fasciata in un abito nero con eleganti inserti in tulle, e su Instagram in tanti l’hanno elogiata.



Per ora il programma che verrà condotto dalla Incontrada e da D’Alessio rimane top secret. Nessun commento nemmeno dai diretti interessati che per ora si godono il successo della stagione televisiva appena conclusa. La messa in onda dovrebbe essere in autunno e se l’esperimento funzionasse lo show musicale potrebbe approdare persino in prima serata sfidando l’imbattibile Tu Sì Que Vales con Rudy Zerbi, Maria De Filippi e Belen Rodriguez.