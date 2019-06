Danimarca | vince la sinistra con la linea dura sui migranti Verdi volano | crollano i

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 6 giugno 2019) I liberali di Lars Loekke Rasmussen lasciano il potere dopo essere stati al governo per 14 degli ultimi 18 anni. Lasi sposta ae sceglie i socialdemocratici di Mette Frederiksen, che vincono le politiche e strappano i voti alla destra grazie a unapiùsull’immigrazione in una tornata elettorale dove prima vera preoccupazione degli elettori è la lotta al cambiamento climatico. Proprio per questo per Frederiksen, la 41enne leader socialdemocratica che potrà diventare la premier più giovane del Paese, si tratta delle “prime elezioni climatiche nella storia della”, che hanno visto anche raddoppiare i consensi per i, passati dal 4 all’8 per cento. La coalizione che fa capo ai socialdemocratici ha ottenuto 91 dei 179 seggi parlamentari contro i 75 del blocco che sosteneva il governo per primo ministro Rasmussen. ...

PaoloGentiloni : C’è del nuovo in #Danimarca Vince la sinistra. Male i nazionalisti - Cascavel47 : Danimarca, sinistra vince grazie a linea dura sui migranti. Verdi volano, giù i populisti - galeotti24 : Se le carogne sovraniste nemiche dell'italia non lo sapessero ancora...in Danimarca vince la Sinistra!!# -