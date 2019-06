Bimbo di 7 anni morì per otite dopo cura omeopatica | genitori condannati Il nonno

Bimbo di 7 anni morì per otite dopo cura omeopatica : genitori condannati : condannati a tre mesi di carcere, pena sospesa, i genitori di Francesco, il bambino di 7 anni di Cagli (Pesaro Urbino) morto il 27 maggio 2017 per una otite batterica bilaterale curata con...

Uccise un Bimbo di 3 mesi dopo aver scoperto che poteva non esser suo : condannato a 7 anni. "Sentenza disgustosa" : La moglie gli aveva confessato che il bimbo di 3 mesi, cresciuto come suo figlio, poteva non esser suo, lui lo ha ucciso. Il fatto risale al 25 marzo 2017, accaduto a Swindon, in Inghilterra. Paul Rich, 53 anni, si è dichiarato colpevole di omicidio colposo e adesso è stato condannato a 7 anni di prigione. Una sentenza accolta con sconcerto dalla madre del piccolo, che l’ha definita “disgustosa”. L’uomo ...

Enna - precipita dal terzo piano mentre il papà è in garage : Bimbo di 8 anni è grave : Tragedia a Enna, dove un bambino di 8 anni è precipitato dalla finestra al terzo piano della sua casa in via della Cooperazione mentre il papà si è assentato per qualche minuto. Si trovava con il fratello di 6 anni quando, forse per chiudere l'infisso, ha perso l'equilibrio finendo sull'asfalto. Indagini in corso.

Treviso - esplode pentola a pressione - gravemente ustionato Bimbo di 7 anni : Il piccolo è stato investito dall'acqua bollente ed ha riportato ustioni al torace. E' stato trasportato all'ospedale Cà Foncello di Treviso e da lì a Padova in un centro specializzato. Avrebbe potuto avere gravi conseguenze l'incidente domestico avvenuto ieri sera, mercoledì 5 giugno, intorno alle 19 a Combai, nel Comune di Miane, dove è stato necessario l’intervento dell’’ambulanza del Suem 118 e dell’elisoccorso "Leone 1" di Treviso. Lo ...

Bimbo ucciso di botte - la mamma del patrigno : “È un mostro. A 9 anni schiacciò 2 cagnolini” : Omicidio di Novara, parla la mamma di Nicolas Musi, il patrigno di Leonardo Russo, il Bimbo di 2 anni ucciso di botte: "È un mostro, non lo considero mio figlio. Gli devono dare l'ergastolo. Lo abbiamo mandato in comunità e hanno provato con una famiglia affidataria a Torino, ma lì ha ucciso i 2 cagnolini, sedendosi loro sopra e facendo uscire le interiora".

Roma - Bimbo di cinque anni travolto dal cancello di casa : ricoverato - è molto grave : Un brutto incidente ancora tutto da chiarire. Lunedì, verso le 18.50 un grande cancello ha travolto un bambino di cinque anni in via Antonio Rivautella, a pochi passi dai campi da calcio di proprietà dell'associazione sportiva Totti Soccer School, nel quartiere Stagni, ad Ostia Antica. La struttura scorrevole era stata montata davanti al passo carrabile di una villetta a due piani, residenza della famiglia del piccolo. Si ignora cosa abbia ...

Roma - Bimbo di 5 anni muore schiacciato dal cancello di casa : Tragedia a Roma. Un bimbo di 5 anni è morto schiacciato dal cancello di casa. +++notizia in aggiornamento+++

UK - Bimbo di quattro anni gioca con lo skateboard : muore travolto da un furgone : Una terribile tragedia si è verificata ieri nel Regno Unito, precisamente vicino Redhill, nella contea del Surrey, dove un piccolo bimbo di quattro anni sarebbe deceduto in seguito all'impatto con un furgone. Secondo quanto riporta la stampa nazionale britannica, il bimbo stava giocando con lo skateboard sulla strada, non lontano da casa sua, quando all'improvviso è stato investito da un Mercedes Sprinter. Il conducente del mezzo, che per il ...

Dramma al luna park : Bimbo di 7 anni cade giù dalle montagne russe - gravissimo : Terribile incidente in un parco divertimenti britannico nei pressi della città di Ripon, nella contea inglese del North Yorkshire. Un bambino di soli 7 anni che era salito su una carrozza di alcune piccole montagne russe è improvvisamente caduto giù da diversi metri di altezza rimanendo gravemente ferito. L'episodio giovedì nel parco a tema Lightwater Valley Theme park noto per essere la casa delle montagne russe più lunghe d'Europa. Il ...

Vicenza - messaggini e bacetti sulla bocca : maestra indagata per molestie su Bimbo di 10 anni : Prima dei messaggini nei quali usava chiamarlo "amore mio", poi dei bacetti sulle labbra dell'alunno di soli dieci anni per salutarlo o complimentarsi con lui. Per questi episodi la maestra di una scuola elementare del Vicentino è finita nei guai con la giustizia e ora risulta indagata in un delicato fascicolo di inchiesta aperto a suo carico dalla procura di Vicenza. Al momento l'ipotesi di reato ipotizzando dai pm veneti è grave visto che alla ...

Modena - Bimbo di 3 anni cade dal balcone mentre gioca col fratellino : Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì a Zocca, nella provincia di Modena. Un bambino di tre anni è caduto da un balcone - è grave. Secondo la ricostruzione del quotidiano Il Resto del Carlino, che dà notizia dell’accaduto, il piccolo – si tratta di un bambino di origine marocchina che vive in una palazzina di via Mattioli – stava giocando col fratellino sul balcone quando si è verificata la tragedia. I due bimbi si ...