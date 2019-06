Ballottaggi | domenica 136 comuni tornano alle urne 

ilfogliettone

(Di giovedì 6 giugno 2019) Sono 136 iinteressati alo diprossima, 9 giugno, per le elezioni amministrative svolte il 26 maggio scorso. Di questi, in dettaglio, sono 124 icon popolazione superiore ai 15.000 abitanti, dei quali 15 capoluogo di provincia, e 12 quelli con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti. I 15capoluogo di provincia alo sono: Potenza, Avellino, Ferrara, Forli', Reggio nell'Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo. Gli elettori sono complessivamente 3.648.485 su una popolazione di 4.406.443, in 4.431 sezioni elettorali.

