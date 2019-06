Viaggio nel cuore di Gerusalemme tra storia e religione

"Sognando Itaca" - in barca a vela contro la leucemia : Viaggio nel mare della solidarietà : Ha preso il via (di nuovo) il progetto di vela terapia mirato alla riabilitazione psicologica e al miglioramento della...

Viaggio a Venezia dopo l’incidente : “Paura passata - ma nel weekend arriveranno altri 13 giganti” : Il giorno dopo il grande spavento, per i residenti a San Basilio e alle Zattere è quello dello sfinimento dopo la paura e la rabbia. Per i 2500 passeggeri della Msc Opera, quello della vacanza tra le isole greche cancellata: crociera annullata, tutti a casa e rimborso assicurato....

Montalbano Elicona (ME) : un altro grande successo per l’evento “Viaggio nel Medioevo” : Montalbano Elicona (ME) bissa il grande successo del mese scorso con l’evento Viaggio nel Medioevo. Ieri, domenica 2 giugno, tantissimi turisti, numerosi gruppi organizzati con pullman e transfer privati hanno letteralmente invaso il Borgo per la manifestazione. Ancora una volta un evento riuscito, grazie a numerosi fattori organizzativi ben strutturati e sinergici: dall’intrattenimento di altissimo livello con la compagnia teatrale ...

Viaggio nelle città sostenibili : il miracolo di Trieste : Non può non essere intorno al porto che Trieste gioca le sue carte per costruire il suo futuro sostenibile. Con oltre 62 milioni di tonnellate di merci che passano ogni anno in media dai suoi moli, il Porto di Trieste è il più importante scalo italiano e ha un'importanza strategica che si estende a tutta l'Europa centrale. Per questa ragione, è ora entrato a far parte del nuovo accordo bilaterale tra Italia e Cina - la cosiddetta Nuova Via ...

Viaggio nell’Italia del Giro - dalla Fiera all’Arena : dalla Fiera all’Arena: poco più di quindici chilometri per chiudere, a Verona, il Giro d’Italia 2019, passando per le Torri Massimiliane, note anche come Torricelle. Un’ultima tappa percorsa anche da Edoardo Camurri e dal suo “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 2 giugno alle 14.00 su Rai2 e alle 18.30 su Rai Storia. Tra gli incontri di Camurri, quello con Vittorino Andreoli, per parlare di psicanalisi e ...

Il dopo-voto è un lungo Viaggio nella notte : Per interpretare il risultato italiano delle elezioni per il Parlamento europeo, bisogna guardare quello che è successo alla Camera dei deputati due giorni dopo il voto. Perché dietro un pronunciamento di Montecitorio c’è lo sgretolamento intellettuale e politico del nostro Paese.Martedì 28 maggio, l’aula della Camera ha approvato all’unanimità, e con parere favorevole del governo, una mozione ...

Le viscere di Napoli sono abusive : Viaggio nel sottosuolo occupato : Antonio Borrelli Ex rifugi della guerra trasformati in parcheggi, cinema, ristoranti e percorsi turistici. Trenta cave nel mirino di Finanza e Corte dei Conti Le viscere di Napoli sono occupate e abusive. O nella ipotesi migliore, hanno concessioni irrisorie. A sancirlo è una recente indagine del Primo gruppo Napoli della Guardia di Finanza, che ha messo nel mirino ben trenta cave, ex rifugi antiaerei della Seconda guerra mondiale ...

Viaggio nel sottosuolo abusivo di Napoli : Parcheggi, cinema, ristorante e percorsi turistici senza autorizzazioni o a canoni irrisori Antonio Borrelli cave abusivi Guardia di Finanza parcheggi ? Luoghi: Napoli

Viaggio nella Val di Susa che ha votato Lega - gli attivisti No Tav : “Salvini? I politici sono meteore. Noi qui da 30 anni” : “Non ci fanno paura i proclami di Salvini sul Tav, sono delle meteore che vanno su e spariscono, mentre noi resistiamo da trent’anni”. Fulvio è uno degli storici attivisti del movimento No Tav. Dal presidio No Tav di Venaus, storica roccaforte della lotta contro il treno, commenta così l’avanzata della Lega in Val di Susa. Alle europee, il partito di Salvini è diventato il più forte in quasi tutti i comuni della Valle. Solamente in sei paesi, i ...

“Italia : Viaggio nella bellezza” - la storia della World Heritage list : Nel pensiero dei padri fondatori doveva essere un elenco ristretto di tesori dell’umanità da salvaguardare: cento luoghi simbolo, o poco più. Ma il successo della World Heritage list creata dall’Unesco è andato oltre ogni aspettativa: oggi sono quasi 1100 i siti del Patrimonio Mondiale Culturale e Naturale distribuiti in tutto il pianeta. Come si è sviluppato questo successo? Quali sono i siti italiani diventati patrimonio dell’Umanità? Come è ...

We Generation - al Wired Next Fest il Viaggio delle nuove generazioni nel futuro : Giacomo Mazzariol, Sara Wheaterly e Fabio De Benetti al Wired Next Fest 2019 (foto: Zoe Vincenti) Preparare i leader di domani, le loro carriere e le loro traiettorie professionali, rivolgendosi in particolare alla generazione degli attuali ventenni. È questo l’obiettivo del progetto We Generation, realizzato da Audi in collaborazione con H-Farm e arrivato anche al Wired Next Fest di Milano con un talk e due workshop che hanno visto la ...

Viaggio nel Medioevo : appuntamento a Montalbano Elicona (ME) a giugno : Al Borgo di Montalbano Elicona (ME) ormai si punta ad un ulteriore crescita in ambito culturale e turistico. Le proposte rivolte al visitatore vanno oltre l’aspetto puramente territoriale, storico ed artistico e vengono ormai presentate al mondo globale in termini promozionali moderni e combinate ad un “entertainment” di alto livello. Le prime giornate dell’evento “Viaggio nel Medioevo” sono state esempio tangibile di ...

See you yesterday - due adolescenti in Viaggio nel tempo per cancellare tracce di odio razziale : C.J. e Sebastian sono due adolescenti prodigi, appassionati di scienze ed amici per la pelle; insieme mettono a punto un sistema molto sofisticato in grado di riportarli indietro nel tempo grazie a degli zaini di trasferimento temporale. Partito come un semplice progetto da presentare ad una fiera scolastica di fine anno per ottenere una borsa di studio utile all’accesso al Collage, l’esperimento si rivela ben presto l'unico espediente ...

Viaggio nell’Italia del Giro - da Riccione a San Marino : Dalla spiaggia alla rocca, dalla repubblica delle vacanze a quella del Titano. Una tappa romagnola che racconta della nascita di Riccione nel 1922, quando si staccò da Rimini, e di come da allora le due capitali della riviera romagnola abbiamo gareggiato nell’“inventare” le vacanze, i giovani, le discoteche. Lo racconta Edoardo Camurri in “Viaggio nell’Italia del Giro”, il programma di Rai Cultura in onda domenica 19 maggio alle 14.00 su Rai2 e ...