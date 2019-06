lineapress

(Di mercoledì 5 giugno 2019) Mentre il Governo si rimette in piedi, parere una guerra interna al PD. Michele Anzaldi ha rivolto parole cariche di amarezza nei confronti del “compagno” di partito Carloche in un un tweet lo ha definito “picchiatore mediatico”: “Sono stupito che senza motivo un compagno di partito dell’ultim’ora si infili in una polemica senza saperne nulla e senza avere chiesto a nessuno. L’ho anche cercato ma non mi ha risposto”. Nel rispondere a Gad Lerner, che accusava Anzaldi di averlo attaccato all’epoca in cui Lerner conduceva ‘Islam Italia’ (in realtà Anzaldi smentì le parole riportate dalla stampa),dice: “Sono d’accordo ho visto Anzaldi fare il picchiatore mediatico per una legislatura quando eravamo al Governo. Non e’ stato uno spettacolo decoroso e ha aperto la strada a ...

lineapress_news : Scoppia la faida politica nel PD. Lite tra Calenda e Ansaldi #Anzaldi #Calenda -