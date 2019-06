Procedura d' infrazione | Oettinger | Per l' Italia è inevitabile

Gli squilibrati d'Europa. Per Bruxelles "giustificata Procedura di infrazione" contro l'Italia : “Per l’Italia, è giustificata una procedura per disavanzi eccessivi per il debito”. Sic et simpliciter: come previsto, la Commissione Europea approva il pacchetto di primavera e per l’Italia raccomanda una procedura per debito elevato, già al 132,2 per cento del pil nel 2018 e in aumento al 133,7 per cento quest’anno e al 135,2 per cento nel 2020, secondo le previsioni di Bruxelles. Ora, per evitarla, ...

Cosa succede se la UE apre una Procedura di infrazione contro l’Italia : La stampa da ormai per inevitabile una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo a carico dell'Italia: mentre la Commissione prepara la sua replica al ministro dell'Economia Giovanni Tria e redige le sue raccomandazioni, vediamo a che Cosa corrispondono le accuse rivolte al nostro Paese in materia di deficit e debito pubblico, in che modo si svolgerà l'iter e le conseguenze dirette che questo avrà sulle tasche dei cittadini.Continua a ...

Conti pubblici - il commissario Oettinger : “Se numeri sono confermati non potremo sottrarci a Procedura di infrazione” : “Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla procedura d’infrazione“. A dichiararlo è stato il commissario europeo al Bilancio, Günther Oettinger, parlando all’emittente televisiva tedesca N-tv nel giorno in cui la Commissione approverà le raccomandazioni Paese e il rapporto sul debito italiano, proponendo con ogni probabilità al Consiglio l’avvio della procedura per debito eccessivo. Lo scorso anno invece di ...

L'Italia verso la Procedura d'infrazione : Milano. Finché le regole europee sono quelle che sono, i paesi membri dell'Unione sono tenuti al rispetto del principio in base al quale il debito pubblico deve essere progressivamente contenuto. Perciò sembra ormai inevitabile per L'Italia andare incontro a una procedura di infrazione per eccesso d

Lettera Ue all'Italia : probabile la richiesta di Procedura di infrazione | Reddito di cittadinanza e quota 100 nel mirino : La commissione di Juncker boccia i nostri conti e rimanda ai ministri delle Finanze la decisione sulla multa

Procedura d'infrazione in arrivo. Per l'amico Oettinger "l'Italia non può mettere a rischio l'Eurozona" : La valutazione di Bruxelles, dopo la lettera di Roma sui conti pubblici, è attesa per oggi. Ma per il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ci sono pochi dubbi: allo stato attuale, una Procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell’Italia è pressoché inevitabile.“Se i numeri verranno confermati, non potremo sottrarci alla Procedura di infrazione”, ha detto in ...

Oettinger - sentenza anti Italia'Procedura d'infrazione inevitabile' : Il commissario europeo al Bilancio, Guenther Oettinger, ha avvertito che Bruxelles potrebbe avviare una procedura di infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia Segui su affaritaliani.it

Procedura d’infrazione in arrivo! Bruxelles boccia i provvedimenti economici di Lega e M5S : In arrivo la conferma ufficiale della Commissione Ue: Bruxelles ha bocciato i provvedimenti del governo gialloverde e starebbe aprendo alla Procedura d'infrazione per debito contro l'Italia. Una per una, da reddito di cittadinanza a quota 100, le misure dell'esecutivo sarebbero responsabili della stagnazione economica e dell'instabilità finanziaria del Paese.

"Procedura d'infrazione" : il documento con cui l'Ue chiede al governo una manovra correttiva di 3-4 miliardi : Una ventina di pagine per smontare le politiche economiche di Lega e 5Stelle e la risposta del governo mandata a Bruxelles firmata da Giovanni Tria. Nel documento, del quale Repubblica riporta una bozza, c'è infatti l'avvio dell'iter della procedura per debito a carico dell'Italia, una sorta di "gab

I grillini mettono l’Italia nei guai : probabile Procedura di infrazione europea : Oggi si terrà la riunione della Commissione europea. Con molta probabilità – anticipano gli analisti – sarà emesso un verdetto

«Eccesso di debito». Per l’Italia si avvicina la Procedura d’infrazione Ue : La Commissione europea suggerirà ai paesi membri di aprire una procedura per debito eccessivo ai danni dell’Italia. La decisione dipenderà dal Consiglio e arriverà probabilmente a luglio. Da qui ad allora, il governo Conte potrà cercare di evitare una messa sotto tutela, tanto imbarazzante quanto invasiva. Ecco tutti i passaggi...

Governo - Conte : “No provocazioni mentre io e Tria dialoghiamo con Ue per evitare Procedura d’infrazione” : “Leale collaborazione vuol dire che se il ministro dell’Economia e il presidente del consiglio dialogano con l’Ue per evitare una procedura d’infrazione che ci farebbe molto male, le forze politiche non intervengono ad alterare quel dialogo riducendo quella trattativa a terreno di provocazione”. A rivendicarlo, attaccando M5s e Lega, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un passaggio del suo discorso a ...

Spread Btp/Bund apre a 290 dopo lettera di risposta dell’Italia all’Ue. Il 5 giugno decisione su Procedura di infrazione : La lettera di risposta dell’Italia all’Unione europea condiziona l’avvio di scambi sui mercati, con lo Spread tra Btp e Bund che apre in rialzo rispetto alla scorsa settimana. Il differenziale di rendimento tra il decennale italiano e tedesco, che venerdì aveva chiuso a 287 punti base, si allarga a 290 punti base, dopo aver toccato un massimo di 292 punti. Il rendimento del Btp si attesta così al 2,68%. Primi scorci di giugno ...

Procedura d’infrazione UE : come funziona - quando scatta e perché : Procedura d’infrazione UE: come funziona, quando scatta e perché In questi ultimi mesi l’Italia è stata molto spesso al centro del dibattito relativo all’avvio della cosiddetta Procedura d’infrazione UE. Vediamo di seguito di che cosa si tratta, quali sono le cause e i motivi della sua attivazione. Se ti interessa saperne di più sulla distinzione tra Regolamento e Direttiva UE, clicca qui. Procedura d’infrazione ...