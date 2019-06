Momblano | “Sarri freme ma la Juve non ha fretta e aspetta la sentenza Uefa per il City”

ilnapolista

(Di mercoledì 5 giugno 2019)non è sparito. Sembrava sconfitto, sull’orlo di capitolare, quasi rassegnato all’approdo di Maurizio Sarri sulla panchina dellantus. E invecec’è. E’ tornato a parlare. Non di Guardiola ma proprio di Sarri. Specificando però che non è una pista di cui è molto informato non avendoci lavorato. «C’è sicuramente un filo solido con l’ipotesi Sarri allae da quello che mi risulta Sarrie non vedrebbe l’ora. Questa è comunque la settimana dei colpi di scena per cui mi aspetto che il Chelsea per esempio possa offrire un prolungamento di contratto a Maurizio» Poco o niente invece sembra essersi mosso sul fronte Guardiola, che resta secondola primissima scelta di Agnelli. È arrivata oggi, da un tweet di Marco Bellinazzo, la notizia che per larelativa al City ci vorranno ancora tra i 7 e i 10 ...

