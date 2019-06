Maltempo | nubifragio in Val di Susa | vento fino a 100 km h

Maltempo - nubifragio nel Piacentino : esondano torrenti : Un nubifragio si è abbattuto sul Piacentino nel pomeriggio. I danni piu’ seri si sono registrati in alta Valdarda e in Valtidone, dove sono esondati torrenti e canali. Un tratto della strada provinciale 11 è rimasto bloccato per diverso tempo a causa dell’acqua. Sono al lavoro le squadre dei vigili del fuoco che stanno gestendo decine di richieste, soprattutto per case e cantine allagate e con fango e detriti. Allagata anche la ...

Maltempo Toscana : nubifragio in provincia di Siena - allagamenti e frane : Forte nubifragio nella serata di ieri nella provincia di Siena: numerose le richieste di intervento giunte ai vigili del fuoco per allagamenti e frane che hanno colpito i comuni di Torrita di Siena, Rapolano Terme e Sinalunga. In particolare si segnalano smottamenti sulla strada Lauretana e in località Salterello, dove un uomo è rimasto bloccato in l’auto ed è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco. Segnalati allagamenti e ...

Maltempo - nubifragio sul Bresciano : alberi sradicati e allagamenti : Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul Bresciano. Ad essere stata maggiormente colpita e’ stata la zona del Sebino e della Franciacorta. L’acqua e il vento hanno sradicato alberi e allagato autorimesse, cantine e strade. A Iseo si sono verificati allagamenti nella zona del centro storico, tra via Duomo e il lungo lago. Decine le richieste di intervento per i vigli del fuoco coadiuvati dai tecnici comunali e dalla ...

Maltempo - nubifragio in Versilia : Consorzio di Bonifica in azione : Un nubifragio ha colpito la notte scorsa le zone interne della Versilia, tra Pietrasanta e Camaiore (Lucca), costringendo all’intervento il personale del Consorzio di Bonifica. Il Maltempo, si spiega, ha colpito soprattutto a Capezzano Pianore dove “la punta di pioggia ha raggiunto i cinquanta millimetri in un tempo davvero ridotto”: si sono verificate “modeste esondazioni nei terreni adiacenti a tre canali, Caravello, ...