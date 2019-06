Gigi D’Alessio | show musicale con Vanessa Incontrada? L’indiscrezione

The Voice 2019 - vince Carmen Pierri del team di Gigi D’Alessio : La 16enne di Avellino ha sconfitto in finale Miriam Ayaba e Brenda Carolina Lawrence, rispettivamente nei team di Elettra...

The voice - scontro tra Gigi D’Alessio ed Elettra Lamborghini : “Non è The Follower” - : Luana Rosato scontro tra Gigi D'Alessio ed Elettra Lamborghini durante la finale di The voice of Italy 2019: la vittoria di Carmen Pierri su Miriam Ayaba non ha convinto la cantante La finale di The voice of Italy si è conclusa con la vittoria di Carmen Pierri del team Gigi D'Alessio e, nonostante la puntata sia stata animata da buona musica, non sono mancati piccoli scontri tra i giudici. Protagonisti di un battibecco dovuto ...

The Voice 2019 : i 7 momenti da ricordare (e non) della sesta puntata. Scontro tra Morgan e Gigi D’Alessio - Elettra canta Altrove – Video : The Voice 2019 La sesta puntata di The Voice 2019 ha confermato che la vera forza del talent show di Rai 2 sono i coach, tanto distanti quanto in sintonia, al punto da offuscare spesso i talenti in gara. Tra Battle e penitenze, la scena è ancora tutta la loro. Ecco quali sono stati i momenti più significativi della serata. 1 – Nuovi abiti, nuova opening Coach e conduttrice si sono finalmente cambiati. E con i nuovi look (tutti in giacca e ...

The Voice - Morgan contro Gigi D’Alessio : “Mandi avanti una famosa e non una mamma di cinque figli?” : Nell’ultima puntata di The Voice è iniziata la “Battle” ed è stata una vera battaglia. Nella puntata dedicata agli scontri diretti all’interno dei team, che anticipa le semifinali di giovedì, i coach Morgan e Gigi D’Alessio non se le sono mandate di certo a dire in un’accesa discussione. A metterli l’uno contro l’altro è stata la “battaglia” tra Elisa Gaiotto, in arte Eliza G., e ...

«The Voice 2019» : volano stracci tra Morgan e Gigi D’Alessio : The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019The Voice of Italy 2019Era inevitabile che prima o poi sarebbe successo, specie con due caratterini come i loro. Ed è così che Morgan e Gigi D’Alessio danno il via al primo vero battibecco di questa edizione di ...

The Voice 2019 : Gigi D’Alessio canta Tuta di Felpa di Guè Pequeno (VIDEO) : The Voice 2019: Gigi D’Alessio canta “Tuta di Felpa”, una versione romantica della hit di Guè Pequeno (VIDEO).The Voice è giunto alla puntata delle Battle, andata in onda ieri su Rai 2 e condotta da Simona Ventura, con Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Morgan e Guè Pequeno sulle sedie girevoli e con nuovi vestiti. Oltre alla gara che ha visto i concorrenti dello stesso team sfidarsi a coppia per aggiudicarsi un posto ...

The Voice 2019 : Gigi D’Alessio e Guè Pequeno cantano “Non Dirgli Mai” (VIDEO) : The Voice 2019: Gigi D’Alessio e Guè Pequeno in un featuring inedito. cantano una versione di “Non Dirgli Mai” di Gigi D’Alessio (VIDEO)Nella quinta puntata delle Blind Audition di The Voice of Italy, in onda ogni martedì su Rai 2 e condotto da Simona Ventura. Nelle serdie girevoli dei giudici abbiamo ritrovato Gigi D’Alessio, Guè Pequeno, Elettra Lamborghini e Morgan. Nella puntata c’è spazio anche per ...

Paga pegno! A The Voice of Italy Guè Pequeno canta Non dirmi mai di Gigi D’Alessio : Nell'ultima puntata a chiudere le Blind Audition è stato Guè Pequeno che deve Pagare pegno cantando una canzone di Gigi D'Alessio che si è seduto al pianoforte seguito da dall'altro giudice. “Ecco la fine di una brillante carriera da rapper” dice Morgan, mentre Simona fa entrare un pianoforte in studio e chiede a Gigi di andar a pianoforte ad ‘aiutare’ il suo collega. Sulle le note di “Non dirmi mai” Guè prende il microfono e ...

The Voice - Gigi D’Alessio : “Non sostituisco nessuno”. E sulla Ventura… : The Voice of Italy, parla Gigi D’Alessio: “Non sto sostituendo nessuno” Si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al settimanale NuovoTv Gigi D’Alessio, nel corso della quale ha parlato degli inizi della sua carriera, del suo lavoro di cantante, di Anna Tatagelo ma anche e soprattutto della sua attuale esperienza come coach a The Voice 2019, con Simona Ventura, chiarendo: A quanto pare avrei sostituito Carla ...

Il nuovo singolo di Gigi D’Alessio feat. Guè Pequeño a ritmo di reggae - audio e testo di Quanto amore si dà : A qualche settimana dall'uscita del prossimo album, arriva il nuovo singolo di Gigi D'Alessio feat. Guè Pequeño. Quanto amore si dà batte la pista del reggae e si propone come candidato ai prossimi tormentoni estivi che, in queste settimane, stanno iniziando a invadere l'airplay radiofonico. Quanto amore si dà è quindi l'incontro di due mondi molto diversi e che si sono avvicinati grazie all'ultima partecipazione dei due artisti a The Voice ...

Gigi D’Alessio : «Per questo disco ho composto i brani senza fretta» : Dal 3 maggio sarà in radio e in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming “Quanto amore si dà” (GGD Edizioni Srl/Sony Music) il nuovo singolo di Gigi D’Alessio in collaborazione con Guè Pequeno. Un duetto inedito tra due mondi apparentemente distanti, che prepara la strada al prossimo disco di nuove canzoni di Gigi D’Alessio. Già compagni di viaggio come giudici nel talent show di Rai2 The Voice of Italy, i due artisti danno ...

The Voice of Italy 2019 : Eliza G canta Hurt di Johnny Cash - sceglie Gigi D’Alessio (VIDEO) : The Voice 2019: Eliza G canta Hurt di Johnny Cash. Si girano tutti i coach ma lei sceglie Gigi D’Alessio (VIDEO) E’ partita ieri su Rai 2 la nuova edizione di The Voice, condotta da Simona Ventura e con Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno e Morgan nei panni di giurati. Tra i tanti concorrenti c’è qualcuno che pare sia collegata indirettamente a Elettra Lamborghii, si tratta di Eliza G che ha cantato ...

Gigi D’Alessio confessa : “Ho ritrovato la luce negli occhi che avevo” : Gigi D’Alessio coach a The Voice Chi l’ha conosciuto potrà confermarlo. Gigi D’Alessio è una persona cordiale, amabile e di compagnia. Da buon napoletano, Gigi è verace, un uomo che vive di pancia, di sentimenti e che emoziona anche quando non canta. Per poter affermare tutto questo, basta dare un’occhiata alla Conferenza stampa di The […] L'articolo Gigi D’Alessio confessa: “Ho ritrovato la luce negli ...